Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что негативные реакции после вакцинации от коронавируса вплоть до болей - это признаки формирования иммунитета. А вот в случае более серьезных последствий нужно обращаться к врачу.

Об этом чиновник написал 24 января в Фейсбуке.

По словам Кузина, в пятницу он ввел бустерную дозу вакциной Cominarty от Pfizer (а до этого прошел базовый курс вакциной CoronaVac). И после бустера два дня он чувствовал довольно сильную боль в руке.

"Что, конечно же, нормально. Вообще, реакция на введение вакцины – это естественно. Может повыситься температура, болеть рука, можно ощущать слабость, усталость, головные боли, боли в мышцах, озноб, тошноту, боли в животе или в горле, может быть кашель или насморк. Все эти реакции являются признаком того, что организм формирует иммунитет. Через несколько дней эти реакции проходят. Если вы чувствуете дискомфорт, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту", - посоветовал Кузин.

Также он порекомендовал в случае появления более серьезных реакций тоже сразу сообщить о них своему врачу или обратиться в медицинское учреждение. Это важно, чтобы не упустить развитие другого заболевания, которое могло совпасть по времени с вакцинацией.

"В то же время у некоторых людей нет побочных эффектов, что тоже нормально. Если после вакцинации вы не испытывали ничего из так называемых побочных реакций, то не стоит беспокоиться, что вакцина не действует. Подобно тому, как некоторые люди испытывают побочные эффекты от лекарства, а некоторые нет, так же не у всех есть реакции и на вакцины", - отметил Кузин.

Ранее "Страна" сообщала, что в Швейцарии с начала 2021 года 155 человек умерли после вакцинации и около 10 тысяч сообщили о побочных реакциях.

Также мы писали, что в Украине после вакцинации от коронавируса умерли 118 человек. Однако Минздрав не связывает эти смерти с прививкой.