Министр обороны Израиля Бени Ганц, который четырежды вакцинировался против COVID-19, заразился коронавирусом. По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо именно благодаря тому, что был привит от.

Об этом сообщает сам глава оборонного ведомства в своем Twitter.

"Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. Будьте здоровы, соблюдайте правила и идите и сделайте прививку", - написал Ганц.

62-летний Ганц намерен продолжать работу дома, используя специальные системы, установленные в его жилище в Рош-ха-Аине.

Израильские СМИ пишут, что в четверг Ганц встречался с премьер-министром страны Нафтали Беннетом, начальником штаба ЦАХАЛ Авивом Кохави и другими высокопоставленными армейскими офицерами. Теперь, согласно правилам, все, кто контактировал с министром обороны, должны пройти тестирование на коронавирус.

Ранее мы сообщали о том, что украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от коронавируса по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививки пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.

Мы также писали о том, что в Италии жителей старше 50 лет за отказ от вакцинации будут штрафовать на 100 евро (около 3 100 гривен). В силу уже вступило соответствующее правило.