Власти Литвы разрешили работникам жизненно важных сфер хозяйства или общественного сектора ходить на работу даже с подтвержденным COVID-19, если болезнь протекает в легкой форме, а в сфере наблюдается дефицит людей.

Об этом сообщает Delfi в пятницу, 21 января.

Данное нововведение вступит в силу в понедельник, 24 января.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подготовил список профессий, представители которых не могут работать удаленно. Таким образом, инфицированные коронавирусом продолжат работать в таких сферах, как:

обеспечение энергопоставок;

обеспечение присмотра за инфраструктурой дорог;

обеспечение социальной защиты;

обеспечение внутренней безопасности;

оборона;

здравоохранение.

Работникам с COVID-19, если они во время работы не контактируют с третьими лицами и общаются только с коллегами, рекомендуется носить респиратор с уровнем защиты не ниже FFP2 или KN95. Если же такие работники контактируют с третьими лицами, то они в обязательном порядке должны носить респираторы.

При этом, если по медицинским противопоказаниям человек не может находиться в респираторе, он должен надевать защитный щиток.

Ранее "Страна" сообщала, что еще в прошлом году в Литве ввели "паспорта возможностей". Теперь попасть в торговый центр или спортивный зал смогут только обладатели такого документа. Получить документ могут те, кто вакцинировался от коронавируса, уже перенес заболевание или сделал тест на антиген.

Также мы писали, что в столице Литвы Вильнюсе вакцинацию от коронавируса можно пройти, не выходя из машины.