На фоне расширения оранжевой зоны карантина главный санитарный врач Игорь Кузин заверил, что вводить тотальный локдаун, как весной 2020 года, не будут. Власти намерены использовать существующие степени ограничений.

Об этом Кузин рассказал в интервью изданию "Лига. net".

У чиновника спросили, какие новые ограничения будут во время наступающей волны.

"Во время волны "омикрона" планируется применение таких же карантинных ограничений. Единственное, что - будем стимулировать местные органы власти более активно применять требования оранжевой зоны. Потому что оранжевая зона является предупредительной. Она создана, чтобы органы местной власти предпринимали превентивные профилактические предупредительные меры, которые не позволят перейти области в красную зону. К сожалению, мы видим, что области довольно пассивно на нее реагируют. То есть они увидели себя в оранжевой зоне и просто ждут, пока окажутся в красной", - констатировал Кузин.

На уточняющий вопрос, введут ли жесткий карантин, он ответил: "Локдаунов, как у нас было в 2020 году, не планируется".

Также он спрогнозировал, что первой уйдет в красную зону Ивано-Франковская область, ведь там быстро ухудшается ситуация.

Кроме того, он сказал, что украинцы устали от масок, ограничений и все меньше воспринимают информацию о том, что нужно сделать для недопущения быстрого распространения нового штамма.

"Люди возвращаются к обычному образу жизни, снимают маски, и на фоне "омикрона" это может быть сверхрискованно, поскольку может переболеть огромное количество людей", - сказал санврач.

Ранее "Страна" писала, что Ивано-Франковскую область с понедельника уже перевели на красный уровень карантина.

Также мы сообщали, что Великобритания резко смягчила карантин, несмотря на заразный "омикрон".