На этой неделе власти Великобритании выступили с резонансным, по нынешним меркам, заявлением. Там приняли решение отменить главные коронавирусные ограничения, такие как ношение масок в закрытых помещениях, предоставление ковид-сертификата и работу на удаленке.

В перспективе ближайших месяцев планируется еще и отмена самоизоляции для людей с подтвержденным ковидом. Пока этот срок сокращен с обязательных семи дней домашнего карантина до пяти.

"Страна" рассказывает, чем вызваны такие меры и как у британцев обстоят дела с заболеваемостью.

Какие ограничения отменили в Британии

Объявил о том, что большинство ограничений отменяется, премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в Палате общин британского парламента.

Со следующей недели, то есть 24 января, власти отменяют:

ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте,

требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов,

рекомендацию для работодателей о работе дистанционной работе сотрудников,

Перечисленные послабления распространяются только на Англию, в которой проживает 85% населения Великобритании.

Руководители остальных частей страны - Уэльса, Северной Ирландии, Шотландии - самостоятельно будут принимать решения об ограничениях. Шотландцы, кстати, уже заявили, что тоже сворачивают противоковидные меры.

В ходе выступления Борис Джонсон выразил надежду на то, что удастся отменить и требование об обязательной самоизоляции для тех, кто получил положительный тест на коронавирус. Пока норма действует до конца марта 2022 года, но премьер-министр хочет отключить ее раньше.

На данный момент британцы с подверженным ковидом должны оставаться дома пять суток. Ранее там было — семь (в Украине сейчас — 14). На два дня сокращение произошло из-за того, что по причине большого числа заразившихся работников многие компании в сфере услуг столкнулись с дефицитом кадров и в ряде случаев были вынуждены временно закрываться.

Почему в Британии отменили ковид-ограничения

Власти Британии озвучили три причины, из-за которых они отменяют сейчас коронавирусные ограничения и намерены продолжать такую же политику впредь.

Первая. "Ковид становится эндемическим заболеванием", — сказал Борис Джонсон, а потому юридически обязывающие требования были заменены рекомендательными. То есть необязательными.

Эндемическое заболевание — это такое, которое постоянно фиксируется в определенной местности; рост или спад зависит от сезона или других причин. Простыми словами, власти Британии объявили, что ковид - это как грипп, он уже не уйдет никогда, а навсегда ограничения вводить нереально.

Вторая. "Отказ от ограничений был бы невозможен без успешной кампании вакцинации населения бустерной дозой, стартовавшей 16 сентября 2021 года", — сказал Джонсон.

Согласно последним данным, в общей сложности ревакцинацию (то есть третью дозу) в Великобритании прошли 63,6% жителей королевства старше 12 лет (около 36,5 миллионов человек).

Два компонента вакцины — первый полный курс — прошли 83,4% населения в возрасте от 12 лет (47,9 млн. человек), первую дозу ввели 90,7% (52,1 млн. жителей).

Отметим, что вакцинация в Британии не является обязательной. Пока в принудительном порядке прививки делают медицинским работникам, расширять категорию пока не планируется.

Для сравнения, в Украине бустер получили 167 360 человек - это ничтожный процент населения. Двумя дозами привили меньше половины взрослого населения - 14 миллионов человек. Если брать подростков от 12 до 18 лет, в Украине их привито менее ста тысяч.

Третья. "Ослабление ограничений стало возможным благодаря снижению показателей заболеваемости и госпитализации", — сказал британский премьер.

За последнюю неделю число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве снизилось на 38% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Хотя в среднем за последние семь дней в стране регистрировали 96,2 тысяч случаев заражения и 272 летальных исхода в сутки.

По состоянию на среду в больницах находятся около 19 тысяч инфицированных, что меньше пиковых показателей зимы 2021 года, когда число госпитализированных достигало 34 тысяч.

Статистика заражения коронавирусом в Великобритании

Статистика смертности от коронавируса в Великобритании

Когда того же ждать в Украине?

Журналист Юрий Ткачев объясняет, почему в Британии отказались от строгих карантинных мер и почему это не светит пока Украине.

"За последние полгода (июль-декабрь 2021) в стране (Великобритании - Ред.) переболели 8,4 миллиона человек, из которых скончались 25 тысяч, т.е. летальность вируса упала до 0,3 %. Для сравнения, в предыдущем полугодии на 2,2 миллиона переболевших пришлось 54 тысячи смертей, т.е. летальность составляла 2,4%. То есть, вот теперь смертность от ковида в Британии упала до уровня обычного гриппа, и реально весь этот шухер не имеет смысла, ограничения можно снимать.

Улыбаемся и машем тем, кто рассказывал, что это нас всех хотят рассадить по клеткам, наклеить на лоб чипы и это вот все.

Нас с вами такое ждет нескоро. В Украине во втором полугодии 2021 переболели 1,4 миллиона населения, умерли 44 тысячи, т.е. летальность составила 3,14%.

Потому что купленные сертификаты о вакцинации, к сожалению, снизить вероятность летального исхода не помогают. Можно обмануть конкретного дядю милиционера или другого проверяющего. Но статистику не обманешь.

Жители Великобритании выбрали свободу: они организованно привились, получили значимое снижение летальности и снятие ограничений. А мы будем продолжать носить маски и ходить в туалет по сертификату о вакцинации.

Когда в следующий раз встретите антипрививочника, скажите ему за это спасибо", - пишет журналист.

Но вакцинация - скорее всего не единственный фактор успеха Британии. Вторую часть можно отнести к штамму "Омикрон", который уже стал доминирующим в Европе. Тезис о том, что он вызывает меньше фатальных последствий для здоровья, пока подтверждается.

Причем не только в Британии. Несмотря на резкий рост числа заражений в России, число госпитализаций сокращается. Сегодня, как подсчитало агентство "РИА Новости" госпитализировали 9136 человек, и это -0,34% ко вчерашнему уровню.

РФ, кстати, недавно отложила рассмотрение законопроекта о QR-кодах, который ужесточал доступ для невакцинированных в публичную сферу.

Начинают смягчать карантин и во Франции. Хотя там идет рекордный рост заболеваемости, со 2 февраля начнется отмена ограничений на количество посетителей в заведениях. Также прекратит действовать обязательство дистанционной работы и требование маски на улице в публичных местах.

С 16 февраля в ресторанах и барах можно будет потреблять напитки за барной стойкой, также снова разрешат концерты без фиксированных сидячих мест и работу ночных клубов.

Причина - невысокий уровень госпитализаций, который начал к тому же падать, и смертности. То есть "Омикрон", как и предсказывали, менее смертелен.

При этом в той же Франции 75,5% полностью вакцинированных. И как будет себя вести новый штамм в нашей стране, где такого охвата нет - увидим в ближайшие недели.