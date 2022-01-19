Великобритания отменяет паспорта вакцинации от коронавируса, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать", - сказал Джонсон, уточнив, что власти отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов и рекомендацию для работодателей по возвращению сотрудников на удаленную работу. Кроме того, "правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок" в закрытых помещениях и общественном транспорте, добавил Джонсон.

Кроме этого, по словам Джонсона, Британия вероятно не будет продлевать режим самоизоляции из-за коронавируса после 25 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что с 30 ноября Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда, а также прохождение карантина до получения отрицательного результата теста. Эти меры связаны с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Также мы писали, что в Великобритании разгорается скандал вокруг премьера Бориса Джонсона, который, как выяснилось, "абсолютно возмутительно" нарушал правила карантина во время первого локдауна. В СМИ попало письмо его главного личного секретаря Мартина Рейнольдса. В нем он анонсирует вечеринку в саду резиденции своего шефа, запланированную на 20 мая 2020 года. Страна тогда жила в условиях жесткого локдауна из-за пандемии коронавируса.

После чего в Лондоне под резиденцией премьер-министра Великобритании Джонсона устроили креативную акцию, которая вызвана скандалом вокруг участия премьера в вечеринке во время карантинных ограничений. На кадрах видно, как толпа людей с париками, имитирующими фирменную шевелюру Джонсона, танцевали под песню со словами "меня зовут Джонсон" и "это - рабочее мероприятие".