В Украине, где в течение прошлых суток было выявлено более 20 тысяч новых случаев коронавируса, четвертый день подряд расширяется оранжевая зона адаптивного карантина. Сегодня в нее попали уже восемь областей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

По данным на утро 21 января, к оранжевой зоне отнесены такие области:

Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций)

Ровенская - критический показатель новых случаев

Сумская - критический показатель новых случаев

Черновицкая - критический показатель новых случаев

Львовская - критическая динамика госпитализаций

Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев

Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев

Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев

Напомним, в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 10 регионах Украины.

Также мы сообщали, что в Минздраве назвали область, которую первой в этом году переведут в красную зону карантина, речь об Ивано-Франковской области.