В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Украине, где в течение прошлых суток было выявлено более 20 тысяч новых случаев коронавируса, четвертый день подряд расширяется оранжевая зона адаптивного карантина. Сегодня в нее попали уже восемь областей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. 

По данным на утро 21 января, к оранжевой зоне отнесены такие области: 

  • Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций)
  • Ровенская - критический показатель новых случаев
  • Сумская - критический показатель новых случаев
  • Черновицкая - критический показатель новых случаев
  • Львовская - критическая динамика госпитализаций
  • Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев
  • Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев
  • Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев

Зоны карантина 21 января. Минздрав

Напомним, в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 10 регионах Украины.

Также мы сообщали, что в Минздраве назвали область, которую первой в этом году переведут в красную зону карантина, речь об Ивано-Франковской области.

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