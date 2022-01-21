В Украине четвертый день подряд расширяется оранжевая зона карантина. Статистика Минздрава
В Украине, где в течение прошлых суток было выявлено более 20 тысяч новых случаев коронавируса, четвертый день подряд расширяется оранжевая зона адаптивного карантина. Сегодня в нее попали уже восемь областей.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
По данным на утро 21 января, к оранжевой зоне отнесены такие области:
- Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций)
- Ровенская - критический показатель новых случаев
- Сумская - критический показатель новых случаев
- Черновицкая - критический показатель новых случаев
- Львовская - критическая динамика госпитализаций
- Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев
- Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев
- Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев
Напомним, в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.
Ранее "Страна" писала о том, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 10 регионах Украины.
Также мы сообщали, что в Минздраве назвали область, которую первой в этом году переведут в красную зону карантина, речь об Ивано-Франковской области.