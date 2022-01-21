Ивано-Франковская область первой вновь перешла на красный уровень карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Как на днях сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, негативная динамика эпидемиологической ситуации наблюдается не только в Ивано-Франковской, но и в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Напомним, в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине. Эпицентром снова стали западные регионы.

Как сообщалось, в Украине 4-й день растет заболеваемость ковидом. По данным на утро 21 января, впервые с ноября число новых случаев превысило 20 тысяч.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно.

Также мы сообщали, что все школы Черновицкой области из-за вспышки коронавируса с пятницы ушли на дистанционное обучение.