Подхвативший коронавирус мэр Киева Виталий Кличко буквально через час отреагировал на публикацию "Страны", которая в пятницу, 21 января, заметила его в ресторане. Градоначальник сообщил, что он получил отрицательный тест на ковид.

"Друзья! Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма омикрон. Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры.

Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест. В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитив, в понедельник уехал в больницу. ПЦР подтвердил COVID-19. Поскольку у меня две прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным", - рассказал Кличко.

Также он добавил, что сегодня он сначала сделал тест на антиген, который показал отрицательный результат, после этого уехал в больницу.

"Все хорошо, вируса нет", - заверил Кличко и призвал всех вакцинироваться.

"Впрочем, это не отменяет того, что он грубо нарушил правила карантина и самоизоляции, так как пошел в ресторан еще до того, как получил результаты теста. О чем он сам и признался "Стране" на видео, - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика Страны". - Ну и в целом история быстрого выздоровления (за 4 дня) Кличко вызывает вопросы. Безусловно, с Омикроном такое случается. Но уж больно много совпадений:

1. Кличко объявил о своей болезни накануне приезда Порошенко (и под этим предлогом не ездил к нему на суд).

2. Об излечении от ковида Кличко внезапно рассказал через час после публикации "Страны" о том, как он пошел в ресторан".

Ранее "Страна" писала о том, что автомобиль Кличко снова нарушил ПДД в центре Киева. Мэру пришлось оплатить штраф.

Также мы сообщали, что Кличко прокомментировал встречу в Офисе президента, где его попросили не идти в президенты.