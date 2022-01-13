Сегодня, 13 января, автомобиль мэра Киева Виталия Кличко неправильно припарковался в центре столицы - возле здания агентства "Интерфакс" на улице Рейтарской, куда городской глава приехал на пресс-конференцию.

Об этом сообщает Тelegram-канал PavlovskyNEWS.

На фотографиях с места событий видно, что "Тойота" городского главы припаркована неправильно - машина находится на расстоянии менее десяти метров от пешеходного перехода. Такое нарушение предполагает штраф.

Мэр не стал отрицать ошибку своего водителя и оплатил штраф, о чем рассказал в своем Тelegram-канале. По его словам, "инспекция по парковке сработала оперативно".

Напомним, это далеко не первый раз, когда автомобили Виталия Кличко нарушают правила дорожного движения Украины. Например, осенью 2020 года кортеж киевского мэра ездил по столице со скоростью 110 км/час, хотя на том участке дороги было разрешено ехать с максимальной скоростью 80 км/час.

Что касается неправильно парковки, то однажды джип мэра Киева перекрыл полосу для общественного транспорта, хотя рядом было достаточно места для парковки по правилам.

Также "Страна" рассказывала, как кортеж градоначальника маскируется под троллейбусы и ездит по полосе для транспорта.