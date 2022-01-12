Офис президента не прекращает попыток нейтрализовать потенциальную угрозу выдвижения киевского городского головы Виталия Кличко в следующую президентскую кампанию. Есть мнение, что мэр-боксер, решив баллотироваться, может серьезно ухудшить ситуацию для Владимира Зеленского в случае его выдвижения на второй президентский срок.

Как говорят наши источники, с Кличко продолжают вести “разъяснительную работу”, но без особого успеха.

Стоит ли ждать обострения в этих отношениях, выясняла “Страна”.

Встреча под Новый год

О противоречиях между Банковой и Кличко мы писали не раз. С первых дней президентства Зеленского его команда старается взять столицу под свой контроль, чему мэр-боксер сопротивляется, одновременно пробуя как-то договориться.

В принципе, у него пока получается: так, Кличко сумел переизбраться на местных выборах в 2020-м, не получив сильного конкурента от президентской партии “Слуга народа” (СН). Взамен киевские власти стали учитывать пожелания - кадровые и не только - Зеленского и его бизнес-окружения.

Впрочем, вскоре после выборов отношения Кличко с Банковой резко ухудшились. На фоне падения рейтинга Зе у Кличко не скрывали политических амбиций. Все настойчивее стали говорить о его планах идти в президенты. А на выборах он, по данным социологов, может немало отобрать голосов у Зеленского.

Поэтому давление на Кличко вновь возобновилось. По киевской власти работают правоохранительные органы, по оценкам которых ежегодно около 10 млрд грн выводятся из 65-миллиардного городского бюджета по схемам с коммунальными предприятиями. С этим связывают обыски у людей, близких к Кличко - прежде всего у главы центрального исполкома партии мэра УДАР и его давнего друга Артура Палатного.

При этом расхожее мнение в политтусовке, что истинная цель этих стараний не победа (хотя бы в битве - не в войне) над коррупцией в коридорах Киевсовета, а уступчивость Кличко при заключении больших политических договоренностей.

С расчетом на это будет приниматься тот же новый закон о столице (подробнее о нем можно прочитать здесь).

Но пока принятие этого законодательного акта откладывается. Вообще непонятно, в какой редакции его будут рассматривать: она уже не раз переписывалась (в нынешней редакции полномочия мэра не очень сильно сокращаются). Да и голоса под него собираются с трудом.

Поэтому пока Банковая пытается говорить с Кличко напрямую.

Источники “Страны” поделились информацией о недавней встрече мэра на Банковой с Ермаком и Зеленским.

Как рассказали изданию, перед Новым годом мэра-боксера вызвали в ОП на встречу и поставили два вопроса. Во-первых, предложили выйти из неформальной коалиции с фракцией “Европейской солидарности” (ЕС) экс-президента Петра Порошенко в Киевсовете, и, во-вторых, отказаться от похода в президенты.

На первое Кличко ответил отказом: мол, тогда в Киевсовете будет сложно принять что-либо.

Напомним, состав этого представительного органа - 120 депутатов. Из них 31 человек - это фракция ЕС, 29 - фракция прокличковского УДАРа. Плюс голоса самого Кличко и каких-то депутатов из других фракций. Этого достаточно для проведения необходимых для мэра решений. Однако член фракции ЕС Сергей Таран заявил “Стране”, что нельзя считать его политсилу безоговорчным союзником Кличко.

“В одних вопросах мы голосуем вместе с УДАРом, в других - нет. Коалиций в местных советах не существует, под каждое решение собирается ситуативное большинство”, - утверждает Таран. Например, за проект бюджета Киева на 2022 год проголосовало аж 108 депутатов.

Но вернемся к предновогоднему разговору Кличко на Банковой.

На вопрос об отказе от баллотирования на будущих выборах президента мэр-боксер ушел от прямого ответа.

Расклад для мэра

На большой пресс-конференции в мае прошлого года президент Зеленский дал понять, что не считает Кличко серьезным конкурентом в будущей кампании, хотя “еще никто не решил идти на второй срок”. Мол, Кличко выбрал только Киев: можно расценить как намек, что в масштабе всей Украины он не найдет большую поддержку. Посмотрите на соцопросы. “А еще мой глава Офиса не берет взятки”, - ничтоже сумняшеся, заявил Зеленский журналистам.

Возможно, это хорошая мина при плохой игре. Политолог Руслан Бортник говорит, что не стал бы списывать мэра-боксера со счетов, и ссылается на закрытые результаты замеров, которые позволяют говорить о Кличко как о конкуренте Зе в будущей президентской гонке.

“У Кличко, да, низкий национальный рейтинг. Зато - высокая узнаваемость и невысокий антирейтинг, который у самого Зеленского растет. Кличко продолжает в той или иной степени контролировать столицу и иметь отношение к распределению ее огромного бюджета. Он авторитет для значительной части региональных элит, мэров многих крупных городов. Он поддерживает личные отношения с главными группами влияниями”, - комментирует Бортник “Стране”.

Он считает, что в определенных условиях на выборах Кличко может стать тараном против Зеленского.

Например, в случае, если Порошенко (у которого антирейтинг намного больше, чем у Кличко) откажется от участия в выборах. То есть повторится наоборот ситуация 2014 года, когда Кличко отказался от участия в выборах в пользу Порошенко.

“Напомню, на выборах киевского мэра в 2020-м “Евросолидарность” поддержала Кличко, не выдвинув своего кандидата. Если то же самое произойдет на президентских выборах, шансы Кличко пройти во второй тур возрастают. А там, согласно закрытой социологии, может побить Зеленского, у которого антирейтинг намного больше, чем у Кличко”, - предполагает Бортник.

В декабрьском опросе Киевского международного института социологии (КМИС) методом “face-to-face” (личного интервью) у Кличко очень низкий президентский рейтинг - 1,4% среди определившихся респондентов. Для сравнения у Зе - 27,6%. В ноябрьском опросе Центра Разумкова, проведенного тем же способом, уровень поддержки мэра-боксера - 1% в той же категории респондентов, Зеленский - 25%. Однако КМИС указал, что более 30% среди всех опрошенных не проголосуют за Зе ни при каких условиях (то есть среди тех, кто определился с выбором, антирейтинг должен быть еще выше). У Кличко - только более 12%.

Правда, нужно понимать, что Кличко еще не заявлял о своем намерении баллотироваться в президенты и не воспринимается многими пока как потенциальный кандидат. Если же он прямо заявит о президентских амбициях и начнет раскрутку в общенациональном масштабе, то цифры могут быть уже другие.

“Кличко политически бронирован: рейтингом в Киеве - с одной стороны, поддержкой Киевсовета - с другой, хорошими отношениями с западными элитами - с третьей, собственным брендом - с четвертой. Его так просто не зацепишь. Хорошо: примут новый закон о столице и отберут у Кличко должность главы КГГА, но где Зе возьмет авторитетного человека на это место? От фигуры калибра Николая Тищенко (зампредседателя фракции СН, кум главы ОП Андрея Ермака, который, по слухам, метит на главу КГГА - Ред.) Кличко даже выиграет”, - комментирует политолог Вадим Карасев “Стране”.

Впрочем, в партии "Слуга народа" намекают, что за Кличко еще не брались по-настоящему.

“У нас еще много козырей, и, думаю, Кличко, и его люди это хорошо знают”, - заверил “Страну” собеседник во фракции СН в Раде, хорошо знающий ситуацию в Киеве.

Новый закон о столице с возвращением парламента с каникул вполне может стать новым ходом Банковой. Напомним, он подразумевает, что при мэре появится "смотрящий" в лице главы КГГА. При этом вся исполнительная власть сохранится за городским головой. Но глава администрации получит возможность его постоянно критиковать за разные провалы и "минусовать" рейтинг.

Вероятно, на это и будет делать ставку Офис президента в пиар-борьбе с Кличко.