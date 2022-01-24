Утром в понедельник, 24 января, в Киеве под Верховной Радой началась акция протеста против карантинных ограничений и принудительной вакцинации. На нее собралось около нескольких сот человек.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Изначально противники принудительной вакцинации и карантинных ограничений планировали выйти против законопроекта №4142, который предусматривает принудительную вакцинацию взрослого населения и детей, отстранение от работы в случае отказа от вакцинации.

Но данный законопроект не внесли в повестку. Однако внесён законопроект №6508 - о внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопроса введения карантина. Данный законопроект также возмутил протестующих.

По их словам, этим законопроектом фактически Кабинету министров Украины предоставляется право ограничивать конституционные права и свободы граждан, в части установления карантина на срок, не превышающий двух месяцев.

Напомним, "Страна" подробно писала о законопроекте №6508, которым нардепы хотят ввести карантин в его нынешнем виде в законодательное поле Украины, и рассказывала, зачем он нужен.

Также мы сообщали, как прошел марш антивакцинаторов в Киеве в декабре 2021 года.