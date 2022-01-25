По состоянию на утро вторника, 25 января, в Украине уже 14 регионов находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина. При этом вчера в ней было десять областей. Вместе с тем, кроме Ровенской области, в красную зону рискует попасть и Львовская.

Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава.

Вчера в оранжевой зоне находились Винницкая, Житомирская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области. Сегодня же к ним присоединились Волынская, Донецкая, Закарпатская и Одесская области, где ухудшился коэффициент выявления новых случаев Covid-19.

В Ровенской и Львовской областях уже три дня превышены сразу два коронавирусных показателя. В регионах превышен коэффициент выявления новых случаев заражения ковидом. При допустимом показателе до 20% он сейчас составляет 20,9% и 23,7% соответственно. Двумя днями ранее этот показатель составлял в Ровенской области - 20,2% и 20,%, а во Львовской - 22,1% и 22,8%.

Кроме того, в регионах ухудшилась динамика госпитализаций пациентов с Covid-19. В Ровенской области она достигла сегодня показателя 91,3% (при пороговом значении до 50%). Позавчера и вчера было - 66,4% и 81,9%. Во Львовской области показатель также три дня превышен - 80,8%, 79% и 74,4%.

Напомним, сегодня в Украине резко подскочила заболеваемость ковидом. За сутки заразились почти 20 тысяч человек.

Также мы писали, что Ивано-Франковская область вчера начала жить по правилам красной зоны карантина.