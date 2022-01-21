В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для этих целей будут задействованы работники муниципальной охраны, сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"В общественном транспорте столицы усилят контроль соблюдения карантинных ограничений", - сообщил Николай Поворозник.

По его данным, в столице стремительно растут показатели заболеваемости коронавирусом.

"Общественный транспорт - одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", - призвал Поворозник.

Он напомнил, какие документы дают право пользоваться общественным транспортом во время пандемии:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест для определения антигена сроком действия 72 часа;

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; или документ, подтверждающий получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или желтый или зеленый COVID-сертификат;

документ об излечении лица от указанной болезни;

"Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат. Чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение. Несмотря на то, что штамм "Омикрон" имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много", добавил Николай Поворозник.

Ранее "Страна" писала о том, что заболевший коронавирусом мэр Киева Кличко ходит по ресторанам и сидит там без маски. Однако после публикации страны градоначальник заявил о своем внезапном выздоровлении.

Также мы сообщали, что в Украине 4-й день растет заболеваемость ковидом. Впервые с ноября число новых случаев превысило 20 тысяч.