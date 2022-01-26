В Украине за сутки в два раза подскочило число госпитализаций пациентов с ковидом. Вчера в больницы попали 3 073 человека (днем ранее - 1 507 человек). Кроме того, продолжается стремительный рост заболеваемости Covid-19. За прошлые сутки в Украине выявили 24 321 случай коронавируса.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 26 января пресс-службой Минздрава.

Среди новых пациентов, по данным ведомства, 2 809 детей и 642 медика. 141 случай ковида за прошлые сутки оказался летальным. 5 514 человек выздоровели.

За день в Украине сделали 81 736 прививок от коронавируса. 29 929 человек получили первую дозу вакцины, 28 984 человека - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 628 украинцев, бустерную - 22 195 жителей страны.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 913 809 случаев ковида. 99 584 из них оказались летальными. 3 596 715 человек выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно. Этот сценарий считается оптимистичным. Причина такого прогноза - новая волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон".

Также мы сообщали, что уже вторую в этом году область в Украине переводят в красную ковид-зону. Речь о Ровенской области, а до этого локдаун объявили в Ивано-Франковской. Ситуация ухудшается и в других регионах страны.

Судя по статистике Минздрава, следующим претендентом на попадание в красную зону является Львовская область.