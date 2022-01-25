В Министерстве здравоохранения заявили, что коронавирусная болезнь может иметь разные симптомы. И на этом основании порекомендовали делать тест на COVID-19 при любых признаках ОРВИ.

Материал на эту тему опубликован на сайте ведомства.

Симптомами заражения коронавирусом, в том числе и новым штаммом "омикрон", могут быть насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос. То есть симптомы COVID-19 могут походить на простуду и не иметь специфических признаков. В то же время тестирование помогает выявить болезнь и назначить соответствующее лечение.

Сейчас на бесплатное тестирование на COVID-19 имеют право не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь. Утвержденные Минздравом стандарты предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 следующим категориям:

лицам с подозрением на COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

При этом первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводили быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Если же экспресс-тест оказался положительным, то подтверждение методом ПЦР не является обязательным.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если он по разным причинам отказывается выдать такой документ или семейного врача нет, следует обратиться на горячую линию Минздрава: 0-800-60-20-19.

До результатов тестирования и во время явно выраженных симптомов не нужно посещать места общего скопления людей и необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее "Страна" сообщала, что Великобритания с 11 февраля отменит карантин и тесты для вакцинированных туристов.

Также мы рассказывали, что с середины января в Украине началась новая волна коронавируса.