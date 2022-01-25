Мужчина из города Сумы решил сделать тридцать прививок от коронавируса. На данный момент он практически достиг цели и получил уже двадцать семь уколов, хотя еще в декабре у него было всего 18 прививок.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Коронавирус_инфо".

Алексей из города Сумы получил уже тридцать прививок от коронавируса. Ради уколов он путешествует по городам Украины и уже поставил свой личный рекорд - пять прививок за один день.

Мужчина делает это ради популярности. Однако эксперты предупреждают, что ни в коем случае нельзя одному человеку делать такое количество прививок.

Напомним, в декабре у Алексея было всего 18 прививок и на тот момент его целью было сделать вакцинацию двадцать раз. Однажды он хотел сделать прививку в Мукачево, но ему отказали. Тогда он сообщил медикам, что семейный врач обещала ему "вознаграждение".

Также сообщалось, что с 6 января в Украине одобрили бустерную вакцинацию от коронавируса. Как украинцы делают бустерную дозу вакцины от ковида и какие она дает преимущества подробно разбиралась "Страна".