На нынешней неделе Верховная Рада может принять в первом чтении законопроект №6508, которым урегулируются вопросы введения карантина в Украине. По факту этот законопроект позволит ввести карантин в его нынешнем виде в законодательное поле Украины.

Документ был подан в Раду депутатами от фракции "Слуга народа", а также членами профильного комитета парламента по вопросам здоровья нации. И уже прошел одобрение в самом комитете. При чем с просьбой поддержать его на заседание приходил сам министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Против этого законопроекта сегодня прошла акция протеста под Радой.

О чем говорится в этом документе, анализирует "Страна".

Узаконят продление карантина

Еще весной 2020 года в Украине был введен адаптивный или локальный карантин. Такое решение принимал Кабмин специальным постановлением, действие которого регулярно продлевалось. На сегодня, согласно приказу Кабмина, карантин действует до 31 марта 2022 года с возможностью дальнейшего продления. Модель адаптивного карантина предполагает различные карантинные ограничения в каждом регионе государства в зависимости от эпидемической ситуации в нем. Всего существует 4 уровня ограничений – "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный", каждый из которых устанавливает определенный перечень требований для граждан и предприятий.

Всё это время в Окружном административном суде Киева оспариваются (но решение не принято) постановления Кабмина как о введении карантина, так и его продлении. Дело в том, что законодательство вообще не содержит понятия "адаптивного" карантина, а для введения всеобщего карантина есть четкая юридическая процедура.

Так, президент издает Указ о введении чрезвычайного положения. Верховная Рада утверждает этот указ. Указ вступает в силу. Главный санитарный врач подает в Министерство здравоохранения представление об обращении в Кабинет Министров с предложением об установлении карантина. Министерство здравоохранения поднимает перед Кабинетом Министров вопрос об установлении карантина. Кабинет министров устанавливает карантин. Карантин вступает в силу.

Такая процедура описывается в Конституции и законе Украины "О защите населения от инфекционных болезней", в статье 29. И в первой же части этой статьи Кабмин наделяется правом устанавливать и отменять карантин. А вот полномочия продлевать карантин у Кабмина отсутствуют.

Такое положение дел уже привело к целому ряду скандальных решений местных судов, в которых оспаривались различные карантинные ограничения. Вал исков спровоцировало другое постановление Кабмина, предусматривающее установление перечня профессий и организаций, подлежащих обязательной вакцинации, и отстранение от работы (выполнения работ) работников и государственных служащих, которые отказываются от проведения таких прививок. Но ключевое в этом перечне то, что такое отстранение должно происходить на период действия карантина, установленного Кабмином.

То есть, первичен вопрос о законности самого карантина в его нынешнем виде. И именно этот вопрос и поднимают граждане в своих судебных исках. А учитывая, что процедура введения карантина была нарушена, суды выносили решения в пользу отстраненных работников.

Одно из самых знаменитых - решение горсуда Черноморска по иску отстраненной от работы из-за нежелания вакцинироваться руководительницы кружка "Флористика" местного дома детского творчества Ольги Диасамидзе. Педагог отказалась вакцинироваться, руководство дома творчества ее отстранило в связи с постановлением Кабмина. А судья в резолютивной части решения написал, что поскольку Кабмин не наделен правом продлевать карантин, следует считать, что на данный момент никакого карантина в Украине нет, поэтому педагог должен "немедленно" вернуться на работу и получить зарплату за время вынужденного прогула.

А буквально в понедельник 24 января по аналогичному иску вынес решение Печерский суд Киева, в резолютивной части указав, что вакцинация - это медицинский эксперимент и право на работу является "доминантным по отношению к необязательной вакцинации".

Собственно вал подобных судебных решений вынуждает власть искать варианты, как сохранить статус-кво. Одним из таких вариантов стало письмо главы Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Бориса Гулько, который разослал апелляционным судам методичку, из которой следовало, что удовлетворять иски отстраненных от вакации не нужно.

Но в это же время в Раде созрела идея расширить права Кабмина по продлению карантина и введению карантинных ограничений, чтоб решить проблему с исками на уровне закона.

Запретят перемещение и закроют школы

Именно такой законопроект и был подан в Раду "Слугами народа". Одним из его главных соавторов стал глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Изначально в тексте проекта было предложено три новации.

Во-первых, за Кабинетом Министров законодательно закрепят полномочия устанавливать карантин на срок до 2 месяцев, а также продлевать его.



Во-вторых, установление карантина на территории, расположенной в пределах более шести областей, предлагали вводить по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

В-третьих, Кабмин наделят правом введения противоэпидемических мер по созданию особых условий или режима:

- передвижения населения и осуществление хозяйственной деятельности,

- въезда и выезда с территории, на которой введен карантин;

- пассажирских перевозок;

- пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;

- посещения учебных заведений,

- утверждения порядка обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе, госпитализаций во временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали).

На минувшей неделе профильный комитет под руководством Радуцкого одобрил этот проект к принятию его в Раде, по ускоренной процедуре - с сокращением сроков подготовки ко второму чтению, но с некоторыми изменениями.

Прежде всего, из документа было решено убрать положения о расширении прав СНБО.

Как пояснил Радуцкий, это было связано с критикой со стороны Главного научно-экспертного управления Рады, которое анализирует тексты поданных в парламент проектов. В своем выводе ГНЭУ полностью раскритиковало идею наделить СНБО дополнительными полномочиями по согласованию введения карантина. В управлении напомнили, что СНБО - это консультативный орган при президенте Украины, решения СНБО вводятся указом президента, а Конституция не наделяет президента правом устанавливать или согласовывать введение карантина.

И депутаты решили вычеркнуть из проекта упоминание об СНБО. А вот расширение полномочий Кабмина оставили.

Интересно, что поддержать этот проект депутатов просил и лично глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, заявивший на заседании, что этот проект "решит вопросы, связанные с карантинными ограничениями".

В то же время на комитете представитель офиса омбудсмена Елена Степаненко заявила, что Уполномоченный по правам человека с момента введения карантина получил более 1500 жалоб граждан, заявивших о том, что карантинные ограничения незаконны и нарушают их конституционные права. Поэтому, по словам представителя омбудсмена, вводить такие ограничения можно только в рамках действующих законов и Конституции.

Единственным депутатом, которая на комитете отказалась поддержать этот проект, была Оксана Дмитриева, списочница "Слуги народа", ныне входящая в группу Разумкова.

"Я считаю, что Кабмин неплохо и так справляется со своими обязанностями", - пояснила свое решение Дмитриева "Стране".

По сути, принятием этого проекта депутаты и надеются узаконить введение карантинных ограничений Кабмином без чрезвычайного или военного положения.

В частности, это особенные условия и режим передвижения населения, осуществление пассажирских перевозок, въезд и выезд с территории, где введен карантин, пересечение границы иностранцами и лицами без гражданства, особенные условия и режим хоздеятельности, посещение учреждений образования, а также порядок обязательной самоизоляции, пребывание людей в обсервации или спецгоспиталях.

Эксперты уже предупреждают, что на практике этот проект может обернуться еще большим поражением в правах невакцинированных или не полностью вакцинированных граждан. От запрета перемещения или пользования общественным транспортом не только в "красных" зонах, а и везде, до запрета посещать очные занятия для студентов (а в будущем, возможно, и школьников, когда возрастной ценз для вакцинации снизят).

Отметим, что в ГНЭУ такие расширения полномочий Кабмина тоже раскритиковали.

По выводу юристов, конституционные права человека (в том числе право на передвижение) не могут быть ограничены, кроме как в условиях введения чрезвычайного или военного положения. Кроме того, ГНЭУ настаивает на том, что перечень карантинных ограничений следует прописать более четко, пояснив, что подразумевается под такими словосочетаниями, как "особые условия", "режим", "другие меры". Ведь под эти слова можно подвести что угодно. А учитывая то, что в законопроекте нет конечных сроков карантина, эти ограничения могут продлиться очень долго.

Поэтому в ГНЭУ даже рекомендовали авторам проекта привязать окончание карантина с реальными показателями улучшения эпидемиологической ситуации.

"Во что это может вылиться в наших реалиях - нет предела фантазии. Я не удивлюсь, если невакцинированным запретят выход из дому, перемещения по городу и стране, детей не пустят в институты и школы, а если потребуется - подключат военнизированные формирования, как прописано в соглашении о предоставлении Украине займа Международным банком реконструкции и развития. Этот закон абсолютно не конституционный. Вместо того, чтобы депутаты взяли на себя ответственность и ввели карантинные ограничения, они дают такие полномочия исполнительной власти. И есть целый ряд решений Конституционного суда, в которых говорится, что права человека не могут ограничиваться исполнительной властью. То есть, все эти действия будут незаконными. Есть решение Конституционного суда о том, что Кабмин не может ограничивать права человека подзаконными актами. То есть депутаты не могут делегировать Кабмину такое право. Поэтому я считаю, что суды продолжат выносить решения в пользу граждан, которые пострадали от карантинных ограничений", - говорит "Стране" адвокат Ростислав Кравец.

"У нас есть два закона - об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия и о защите населения от инфекционных болезней. Но, видимо, депутатам мало этих законов, поэтому они то 4142 вносят, то этот проект. Они оба незаконны. Почитайте Конституцию. Там есть исключительный перечень, когда можно ограничить права человека. Во время военного положения и во время чрезвычайного положения. А ограничивать права людей с целью навязать принудительную вакцинацию нельзя. Если бы у нас не был заблокирован Конституционный суд, я уверен, что эти законы отменялись бы. Но последние несколько лет мы живем в украинском Сомали, и можно ожидать чего угодно", - добавляет глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко в комментарии "Стране".