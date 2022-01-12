Судя по всему, вскоре суды перестанут выносить приговоры в их пользу тех, кто судится по поводу отстранения от работы из-за отсутствия прививки.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда разослал апелляционным судам методичку, какие выносить решения на апелляции в делах по отстранению непривитых от коронавируса работников.

Документ оказался в распоряжении "Страны".

Эта методичка написана в ответ на запрос главы Николаевского апелляционного суда Николая Меняйло, который спрашивает у Кассационного гражданского суда, как применять статью 46 КЗОТа в части отстранения непривитых сотрудников учреждений и предприятий, включённых в перечень приказа МОЗ об обязательной вакцинации от ковид-19.

Глава Кассационного гражданского суда Борис Гулько, отвечая на этот запрос, пояснил, что согласно статье 46 КЗОТ отстранение от работы сотрудника возможно по трём причинам: появление на работе в нетрезвом состоянии, отказа от уклонения от обязательных медосмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарных мерах, а также в "других случаях, предусмотренных законодательством".

По словам главы Кассационного гражданского суда, такими случаями является и уклонение от прививок, которые считаются обязательными.

Перечень профессий, предприятий и производств, где необходима вакцинация против инфекционных болезней устанавливается центральным органом исполнительной власти, то есть МОЗ. Таким образом Кассационный суд признаёт законность приказа МОЗ #2153. Гулько отмечает, что законодательством не предусмотрено увольнение непривитого сотрудника, поэтому на время его отстранения за ним сохраняется его рабочее место. При этом законодательство не обязывает руководство предприятий или учреждений выплачивать зарплату отстранённым сотрудникам. Также в документе сказано, что эту позицию следует донести до всех местных и апелляционных судов и учитывать при принятии решений, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

Напомним, по данным на конец декабря 2021 года, в Окружной административный суд Киева поступил уже десятый иск об обжаловании приказа об отстранении от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Также "Страна" разбиралась в том, как "слуги народа" хотят поменять закон о карантине, чтобы заблокировать суды по искам.