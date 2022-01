Победившая на конкурсе "Евровидение-2021" итальянская музыкальная группа Maneskin сообщила об отмене тура по Европе из-за распространения коронавируса. В частности, итальянцам пришлось отменить свой концерт в Киеве, который должен был состояться 7 марта этого года.

Об этом артисты заявили в своём видеообращении, которое они опубликовали на страничке Maneskin в Instagram.

Причина такого решения — пандемия COVID-19. Участники группы сказали, что вынуждены отложить весь тур по Европе, потому как в первую очередь думают о безопасности всех:

"Нам очень жаль. Мы много работали, и всё было готово к выступлениям, но, к сожалению, в последние несколько дней мы получали плохие новости о вместимости залов. Мы не можем гарантировать, что все концерты состоятся, потому что в каждой стране есть свои правила, и мы должны их придерживаться. Нам очень жаль", - говорят участники Maneskin.

Участники группы добавили, что много работали для проведения тура по Европе и все было готово, однако в последний момент все пришлось отменить из-за ситуации с ковидом.

"Мы не можем гарантировать все концерты, потому что каждая страна имеет свои правила, и мы должны их соблюдать, конечно, потому что мы должны делать свои концерты в полной безопасности для всех. Нам очень, очень жаль, и мы надеемся, что будем иметь возможность сообщить вам новые даты как можно скорее и не позднее 1 марта 2022 года", – добавили Maneskin.

О новых датах тура и самих концертов обещали сообщить не позднее 1 марта.

В Киеве Maneskin должны были выступить 7 марта в ТЦ StereoPlaza. Это должен был быть их первый концерт в Украине. Фанаты раскупили билеты в первые пару часов с момента старта продаж.

Напомним, Maneskin представляли Италию на "Евровидении-2021" в Роттердаме и стали победителями конкурса. После этого солиста группы решили проверить на наркотики из-за подозрительного поведения в финале. Позже солист группы сдал тест на наркотики, но результат оказался негативным.

Также мы рассказывали, что Maneskin обвинила в плагиате их песни группа из Нидерландов The Vendettas. В частности, в музыкальном коллективе из Нидерландов The Vendettas утверждают, что их песня "You want it, you got it" 1992 года похожа на композицию итальянских рокеров "Zitti E Buoni"