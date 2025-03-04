Соединенные Штаты остановили военную помощь Украине.

Телеканал CNN приводит мнение эксперта, согласно которому прекращение поставок оружия окажет воздействие на фронт в диапазоне 2-4 месяцев.

"Воздействие будет большим. Я бы назвал его калечащим", - сказал старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

По его мнению, решение президента США Дональда Трампа может означать падение поставок в двойном размере.

Альтернативная помощь из Европы не даст Украине сразу "рухнуть с обрыва", но "когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это отражается на линии фронта".

"Их линии фронта будут продолжать прогибаться, и в конце концов сломаются, и Украине придется согласиться на неблагоприятное - даже катастрофическое - мирное урегулирование", ­- сказал Кансиан.

Отметим, что по срокам, сколько Украина сможет продержаться без поставок из США, могут быть и более пессимистические оценки.

The Wall Street Journal на прошлой неделе писала, что уже в начале лета Украина столкнулась бы с дефицитом боеприпасов даже в том случае, если продолжались бы поставки, выделенные еще при Байдене, но не было бы новых ассигнований. Другие издания и эксперты называли срок в полгода. Но, как видим, Трамп останавливает даже те поставки, которые были согласованы до его инаугурации. То есть "до лета" в данном случае уже не стоит на повестке дня.

Также, анализируя содержание последних пакетов, выданных при Байдене, можно предположить, что в Украину первым делом остановятся поставки средств ПВО, ракет HIMARS и артиллерийских снарядов.

При этом неясной остается судьба разведывательной поддержки Украины (без которой "слепнут" ПВО и ракетные войска), а также интернет-связи от Starlink, по которой работают дроны и осуществляется коммуникация в бою. Их отключение способно "положить" многие процессы в ВСУ.

Впрочем, в Украине распространена точка зрения, что никакой катастрофы после прекращения поставок американского оружия не случится даже в перспективе многих месяцев. Потому что основное оружие в нынешней войне - дроны - Украина делает почти полностью самостоятельно.

В то же время эксперты, признавая, что по дронам "просадки" не будет, говорят, что остановка поставок критически скажется сразу на нескольких направлениях:

ракеты к американском системам ПВО. Зеленский недавно сказал, что по ним уже ощущается дефицит, и если их поставки задержатся надолго, то уже вскоре небо будет практически беззащитно от баллистических и гиперзвуковых ракет;

боеприпасы к артиллерийским орудиям;

ракеты HIMARS и ATACMS (исчерпание их запасов не позволит наносить удары по тыловой логистике россиян);

бронетехника;

средства связи;

в случае прекращения предоставления развединформации со спутников серьёзно усложнится ситуация для Украины сразу по двум направлениям: информация о подготовке ракетных ударов россиян и планирование украинских ударов дронами вглубь территории РФ.

Если подытожить - немедленного обвала обороны из-за остановки американских поставок не произойдет. Но в перспективе нескольких месяцев проблемы будут нарастать и ситуация для ВСУ будет постепенно ухудшаться. Это в какой-то момент создаст угрозу значительного ухудшения для украинской армии баланса сил на поле боя, что поставит под вопрос способность ВСУ удерживать фронт, создаст угрозу глубоких прорывов войск РФ и резкого усиления интенсивности ударов по украинским тылам и ущерба от них (из-за истощения систем ПВО).

Бывший советник Банковой Алексей Арестович недавно расписал последствия остановки всей помощи США.

"Все рассказки, что они по дронам победят – это детский сад. Как только отрубается вся помощь, начиная с разведданных, армия становится слепой и косой. Максимум, что она может, – некоторые телодвижения на тактическом уровне осуществлять, отбиваться дронами, но весь стратегический контур ложится полностью. Ложатся полностью подготовка ударов, спутниковая разведка, перехваты, кибероперации и так далее. Без американской помощи через полтора-два месяца все начнет рушиться", – говорил Арестович.