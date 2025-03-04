Соединенные Штаты остановили всю военную помощь Украине.

Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на официальных представителей Белого дома.

В частности, об этом сообщают Bloomberg, CNN, "Голос Америки".

Речь идет в том числе и об оружии, которое уже отправлено и находится в дороге. До Украины оно не дойдёт.

"Президент ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", - говорится в заявлении, которые цитирует CNN.

Как сказал собеседник Bloomberg, Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету приостановить поставки до тех пор, "пока руководство Украины не продемонстрирует добросовестное стремление к миру".

В свою очередь Reuters также пишет, что Трамп остановил военную помощь Украине. Издание ссылается на представителя Белого дома.

По его данным, поставки военной помощи прекратились в районе 3:30 ночи по Киеву.

При этом источник дал понять, что этот месседж направлен не только на Украину, но и на Европу.

"Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - заявил чиновник.

Белый дом и Пентагон не дали никаких комментариев относительно масштаба и объема затронутой помощи или длительности этой паузы.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, остановка американской военной помощи является "демонстрацией" Украине, что Трамп настроен серьезно склонить ее к мирным переговорам с РФ.

Высокопоставленный представитель администрации сказал, что все главные советники Трампа по национальной безопасности согласились с решением приостановить помощь.

Трамп, "взбешенный" комментариями Зеленского о том, что конец войны еще далек, "почувствовал необходимость показать, что он серьезно настроен на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров".

"Украинцы не думали, что мы настроены серьезно. Нам пришлось устроить демонстрацию", - сказал представитель администрации.

Чиновник заявил, что лично Трамп будет определять, "что означает демонстрация Украиной серьезности в отношении мирных переговоров".

Напомним, ещё в пятницу на совместном брифинге с Зеленским Трамп сказал, что намерен продолжать поставки оружия.

Однако ситуацию в тот же день резко поменял сам Зеленский, вступив в грубую публичную перепалку с Трампом, Вэнсом и четко дав понять, что он не хочет скорейшего мира.

Уже под конец этой перепалки Трамп и сказал свою ключевую фразу: "Или мы подписываем соглашение (о мире - Ред.), или мы уходим", что трактовалось наблюдателями как намерение прекратить поставки оружия Украине, если украинские власти не согласятся с планами Трампа по скорейшему завершению войны.

Правда, американское руководство взяло паузу в несколько дней. В Белом доме давали понять, что отношения Киева с Вашингтоном могут быть восстановлены, если Зеленский принесёт публичные извинения и поддержит мирные инициативы Трампа. Но этого так и не произошло. Зеленский не извинился, а после недавнего саммита в Лондоне вновь заявил, что он против скорейшего прекращения огня, и что война будет долгой.

За это его раскритиковал Трамп и стало понятно, что дело действительно идет к остановке поставок оружия в качестве меры по "принуждению к миру" Зеленского.

Какие последствия это будет иметь для Украины и Зеленского, мы подробно анализировали в отдельном материале.