Президент США Дональд Трамп ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что до конца войны с РФ еще очень далеко.

Соответствующий пост Трамп опубликовал в своей соцсети Truth.

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка больше не будет мириться с этим! Это то, что я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока он имеет американскую опору, и Европа, на встрече, которую они провели с Зеленским, прямо заявила, что они не могут выполнять работу без США – вероятно, не очень хорошее заявление, сделанное с точки зрения проявления силы против России. О чем они думают?" – написал президент США.

В свою очередь соратник Трампа Илон Маск, комментируя слова президента США о "худшем заявлении" украинского президента, написал в своей соцсети X, что Зеленский хочет вечной войны.

"Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло", – заявил Маск.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Владимир Зеленский пока не готов к переговорам о мире, но ему нужно начинать мирные переговоры, потому что "время не на его стороне", а "терпение и кошельки США не безграничны".

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что военная помощь от США продолжает поступать, Украина рассчитывает на ее продолжение.

Между тем, как пишут западные медиа, Трамп сегодня собирает совещание, на котором могут принять решение по остановке помощи Украине.