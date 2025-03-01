Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность остановки всех текущих поставок военной помощи Киеву после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в ходе визита украинского лидера в Белый дом.

Об этом пишет газета Washington Post.

Таким образом, речь идёт о свёртывании транспортных рейсов, что уже находятся в пути.

Напомним, в ходе разногласий с Зеленским Трамп настаивал на необходимости прекращения огня в Украине.

"<...> Ваша страна в большой беде. <...> Вы не выигрываете. Вы не выигрываете в этом. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого в порядке благодаря нам. <...> У вас нет карт. <...> Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня. Я не хочу прекращения огня. Я хочу идти дальше, и я хочу этого". Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю: берите его, чтобы пули перестали свистеть, и ваши люди перестали гибнуть. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня", – заявил американский лидер.

В свою очередь президент Украины высказался против перемирия с РФ, потому что "Путин не остановится".