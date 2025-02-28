Публичный скандал между президентами Украины и Соединённых Штатов поставил под угрозу соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.

Об этом сообщает британский телевизионный канал Sky News.

"Столы были там, ручки лежали на столах. Всё было готово к подписанию сделки, после чего должна была пройти пресс-конференция. Но после сцен, которые мы вам показали несколько минут назад, а инцидент произошёл примерно сорока минутами ранее, всё, похоже, развалилось", – говорится в срочной заметке.

Напомним, в Fox News утверждают, что после спора касательно прекращения огня в Украине, Дональд Трамп выгнал Владимира Зеленского из Белого дома США.

"Белый дом говорит, что "украинцы умоляли о перезагрузке", но (госсекретарь Марко - Ред.) Рубио и (советник Трампа по нацбезопасности - Ред.) Уолтц сообщили им, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру", – заявила журналистка Джеки Хайнрих.

Ранее стало известно, что переговоры двух лидеров закончились провалом.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Было извлечено многое, что никогда не могло быть понято без разговора под таким огнём и давлением <...>. И я пришёл к выводу, что президент Зеленский не готов к миру <...>. Он проявил неуважение к Соединённым Штатам Америки в их священном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", – написал Трамп в своей соцсети.