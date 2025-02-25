В среду, 26 февраля, Кабинет министров Украины порекомендует подписать соглашение с США о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Тем временем AFP пишет, что Украина может подписать соглашение c США о полезных ископаемых в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля.

В свою очередь агентство Reuters также сообщает, что подписание соглашения о полезных ископаемых может состояться 28 февраля.

Для этого, по его информации, в Вашингтон планирует отправиться лично президент Украины Владимир Зеленский, который должен встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Киев и Вашингтон согласовали условия сделки о ресурсах. Заявляется, что сделка не будет охватывать уже работающие месторождения, а также деятельность "Нафтогаза". Она будет ориентирована на доходы от будущих разработок, которые включают нефть и газ, а также от "сопутствующей логистики" (то есть, вероятно, портов).

Кроме того, США отказались от самого жесткого требования: выплатить им 500 миллиардов долларов дохода от продажи любых украинских ресурсов.

Напомним, на днях Трамп объявил скорую встречу с Зеленским для подписания сделки об украинских недрах.