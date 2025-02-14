Сегодня появились многочисленные публикации, а от политиков звучали заявления о соглашении по разработке месторождений в Украине и спорах вокруг него Киева и Вашингтона.

Пока все эти движения напоминают скорее торговлю воздухом, чем предметную работу по подготовке сделки.

Во-первых, никто не может точно назвать реальную стоимость украинских месторождений редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Для этого нужен детальный анализ каждого месторождения с учетом характеристик залежей ископаемых, стоимости их добычи, сравнении ее со стоимостью разработки аналогичных месторождений в других странах. Например, уже есть оценки, что добыча в Украине лития слишком дорога, а потому неконкурентноспособна. То есть в какую сумму в реальности оценивается стоимость месторождений, стоят ли они полтриллионна долларов, о которых говорил Дональд Трамп, неизвестно. И все цифры пока - гадание на кофейной гуще.

Во-вторых, для разработки новых месторождений в большинстве случаев нужны миллиарды долларов инвестиций и годы подготовительной работы. Естественно, во время нынешней войны, когда вся территория Украины простреливается ракетами и беспилотниками, делать такие инвестиции - огромный риск. А значит, разработка месторождений может начаться не раньше, чем прекратится огонь. Пока идет война, американским и европейским компаниям могут быть переданы уже разрабатываемые месторождения, если предварительно отобрать их у нынешних собственников через санкции СНБО. Однако по этим месторождениям сейчас тоже интенсивно прилетает. А ставить у каждой газовой вышки или рудного карьера по батарее "Пэтриот" будет накладно даже для американцев.

В общем, если подытожить, реальные планы и сделки по разработке месторождений могут начать реализовываться не раньше завершения войны в Украине.

Возможно, именно так ситуацию и видит Трамп, активно продвигая переговоры о мире. Однако, как мы уже писали, далеко не все настроены на то, чтобы война закончилась в ближайшее время.