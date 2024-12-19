Идеи заинтересовать новоизбранного президента Дональда Трампа украинскими месторождениями лития активно обсуждаются украинскими властями после победы республиканца на выборах в США, что нашло отражение и в "плане победы" президента Владимира Зеленского.

Как пишет Егор Перелыгин, гендиректор украинской горнодобывающей компании UMCC Titanium, месторождения лития в Украине не подготовлены к разработке и очень дорогие по себестоимости добычи.

По его словам, Украина, предлагает "неподготовленные месторождения с шахтным способом добычи, и с нашей совершенно неконкурентоспособной ценой электроэнергии". Инвесторам это не будет интересно, считает эксперт.

"Cебестоимость добычи и переработки в украинских реалиях будет намного выше, чем в Австралии, Аргентине, Чили, и конечно же в Китае", - пишет Перелыгин. При этом инвестиции в литиевые проекты очень высоки.

"Даже если построить шахты и ГОК за сотни миллионов долларов, то необходимо строить электрохимическую переработку", - говорит эксперт, уточняя, что стоимость одного такого производства составляет около миллиарда долларов.

Также он заявил, что наиболее "адекватное с точки зрения качества" Шевченковское месторождения лития в Донецкой области уже утрачено (фронт фактически вплотную к нему подошел и российские войска продолжают наступать - Ред.). Хотя и на нем, по словам Перелыгина, себестоимость добычи была бы высока.

"Поэтому, тезис - "приходите к нам, у нас есть литий" с самого начала некорректен и проблемен. Месторождения не подготовлены. Конкурентные преимущества отсутствуют. Фундаментальные экономические факторы - крайне негативные", - пишет Перелыгин.

Также он отмечает, что, несмотря на бум производства аккумуляторов, на мировом рынке нет дефицита лития, а уже работающие компании по его добыче часто простаивают.

По его словам, простаивают уже оборудованные по последнему слову техники месторождения - из-за падения мировых цен на литий. "Могу сказать, что следующие 2-3 года, мы будем жить в реалиях значительного профицита лития. Мировые цены останутся низкими", - считает эксперт.

Ключевые факторы этого - избыток продукции на рынке, китайское технологическое доминирование и готовность китайских литиедобывающих компаний "работать в минус, и выносить конкурентов".

Напомним, Зеленский отложил до инаугурации Трампа подписание с США важного соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых.