Американский сенатор Линдси Грэм предложил передавать Украине помощь в кредит или в счет полезных ископаемых. Таким образом, по мнению Грэма, можно найти сторонников разблокировки помощи среди республиканцев-конгрессменов.

Об этом законодатель заявил в эфире телеканала CBS.

"Я хочу превратить пакет помощи в кредит, и это имеет для меня смысл... У нас долг на 34 триллиона долларов. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов", - заявил Грэм.

Если помощь будет предоставлена в виде займов, то, по его оценкам, законопроект будет принят Палатой представителей и сможет набрать от шести до восьми голосов республиканцев в Сенате.

"Это идея Дональда Трампа. Если ее принять, думаю, можно получить много голосов в Палате представителей и Сенате", - добавил сенатор-республиканец.

Напомним, ранее Линдси Грэм назвал помощь Украине в войне "хорошей инвестицией" для Америки.

"Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилось. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа", - заявил законодатель.

Между тем на дебатах республиканцев сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт говорил, что практически вся оказываемая Украине помощь предоставляется не безвозмездно. По его словам, 90% помощи Киеву - это кредиты.