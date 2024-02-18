В кредит или за полезные ископаемые. Сенатор США придумал, как убедить республиканцев выделить помощь Украине
Американский сенатор Линдси Грэм предложил передавать Украине помощь в кредит или в счет полезных ископаемых. Таким образом, по мнению Грэма, можно найти сторонников разблокировки помощи среди республиканцев-конгрессменов.
Об этом законодатель заявил в эфире телеканала CBS.
"Я хочу превратить пакет помощи в кредит, и это имеет для меня смысл... У нас долг на 34 триллиона долларов. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов", - заявил Грэм.
Если помощь будет предоставлена в виде займов, то, по его оценкам, законопроект будет принят Палатой представителей и сможет набрать от шести до восьми голосов республиканцев в Сенате.
"Это идея Дональда Трампа. Если ее принять, думаю, можно получить много голосов в Палате представителей и Сенате", - добавил сенатор-республиканец.
Напомним, ранее Линдси Грэм назвал помощь Украине в войне "хорошей инвестицией" для Америки.
"Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилось. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа", - заявил законодатель.
Между тем на дебатах республиканцев сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт говорил, что практически вся оказываемая Украине помощь предоставляется не безвозмездно. По его словам, 90% помощи Киеву - это кредиты.