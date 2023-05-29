Агентство Reuters узнало, о чем говорил в Киеве сенатор Линдси Грэм, когда сказал о "лучшей трате денег США".

Об этом говорится в материале Reuters.

На видео Офиса президента эта фраза идет сразу после слов Грэма о том, что "русские умирают".

Это вызвало скандал в России и обвинения в адрес Грэма со стороны Кремля и МИДа. Там заявили, что сенатор якобы признался в финансировании убийств россиян.

Однако на полном видео, которое оказалось в распоряжении Reuters, Грэм говорит о "лучшей трате денег" в другом контексте - упоминая о помощи США Украине.

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Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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