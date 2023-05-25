США объявят новый пакет военной помощи Украине стоимостью 300 млн долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два официальных источника.

О пакете может быть объявлено уже в пятницу, но, возможно, и после выходных, посвященных в США дню поминовения, рассказали источники на условиях анонимности.

Ожидается, что в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы.

Оборудование будет финансироваться в рамках президентских полномочий, согласно которым Джо Байден может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Как мы писали, в апреле в Пентагоне заявили, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны.

"Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным", - сказали в Минобороны США.

А 25 мая глава Пентагона сообщил, что США и другие страны контактной группы по поддержке Украины за время существования этого объединения обязались выделить Киеву военную помощь на общую сумму 65 млрд долларов.