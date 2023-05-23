Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Что в него вошло
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.
Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.
В пакет вошли:
- радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;
- бронированные мостоукладчики Biber – 2 штуки;
- мобильные и защищенные средства разминирования – 3 штуки;
- беспилотники-разведчики Vector – 54 штуки;
- антидронные системы – 8 штук;
- машины для пограничников – 6 штук;
- один частотный глушитель;
- грузовики с системой сменного кузова с 20 платформами – 2 штуки;
- до десятка грузовиков и прицепов;
- грузовики, микроавтобусы, внедорожники – 8 штук;
- пикапы – 34 штуки;
- грузовики Zetros – 8 штук.
Как мы писали, недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд евро.
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