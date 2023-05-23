ФРГ выделила Украине помощь. Фото: ankasam.org

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

В пакет вошли:

  • радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;
  • бронированные мостоукладчики Biber – 2 штуки;
  • мобильные и защищенные средства разминирования – 3 штуки;
  • беспилотники-разведчики Vector – 54 штуки;
  • антидронные системы – 8 штук;
  • машины для пограничников – 6 штук;
  • один частотный глушитель;
  • грузовики с системой сменного кузова с 20 платформами – 2 штуки;
  • до десятка грузовиков и прицепов;
  • грузовики, микроавтобусы, внедорожники – 8 штук;
  • пикапы – 34 штуки;
  • грузовики Zetros – 8 штук.

Как мы писали, недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд евро.

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