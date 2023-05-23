Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

В пакет вошли:

радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;

бронированные мостоукладчики Biber – 2 штуки;

мобильные и защищенные средства разминирования – 3 штуки;

беспилотники-разведчики Vector – 54 штуки;

антидронные системы – 8 штук;

машины для пограничников – 6 штук;

один частотный глушитель;

грузовики с системой сменного кузова с 20 платформами – 2 штуки;

до десятка грузовиков и прицепов;

грузовики, микроавтобусы, внедорожники – 8 штук;

пикапы – 34 штуки;

грузовики Zetros – 8 штук.

Как мы писали, недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд евро.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

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