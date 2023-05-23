Во вторник, 23 мая, в Украине продолжается уже 454-й день войны с Россией.

Подробности о вчерашних событиях читайте в итогах за 22 мая.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

23 мая

09.53 В городе Дятьково Брянской области начался сильный пожар.

Дым виден за несколько километров от места возгорания, сообщают местные телеграм-каналы, которые публикуют видео пожара.

Дятьково находится севернее Брянска.

Тем временем ближе к украинской границе - в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах Брянской области - объявлен сигнал "Эдельвейс". Это общий сбор для силовиков, сообщают российские телеграм-каналы.

09.38 "Сейчас бог в районе - это военком".

Военкомы в Украине - "миллиардеры", а спецслужбы раздают повестки за критику власти.

Об этом рассказал в интервью журналисту Сергею Пейчеву один из членов батальона "Братство" с позывным "Гога" (подразделение специализируется на диверсиях в российском тылу).

"На западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам. Делаются справки за 12 тысяч долларов, в них пишется, что ты на три месяца непригоден к службе, и ты фактически с ней выезжаешь", - рассказал военный.

По его словам, чиновник был сперва снят с должности, затем "за взятку" восстановлен.

"Сейчас бог в районе - это военком... У них обогащение. Они сейчас нормально заработают за войну и спетляют. Если начнется что-то похуже, как было весной прошлого года, как в Киеве, их уже не будет в Украине. У каждого мэра и военкома, я думаю, паспорт иностранца уже лежит", - говорит "Гога".

Также, по его словам, военкоматы используются для давления на неугодных: "Если ты что-то сказал против власти, написал, то тебе тут же повестка". Это делают спецслужбы на местах, в том числе против волонтеров, которые помогают фронту, но недовольны местным руководством.

По его мнению, военкомов нужно отправлять "в окопы с бойцами, а наших раненых парней - в военкоматы".

Кроме того, "Гога" считает, каждый, кого военкомы насильно "пакуют" в армию - потенциальный дезертир. "Это потенциальный СЗЧ-шник (самовольно оставивший часть - Ред.) и из-за него погибнет порядка десятка человек", - заявил боец, комментируя массовую уличную мобилизацию.

09.04 Итак, российские власти с утра подтвердили, что "контртеррористическая операция" в Белгородской области продолжается. То есть, «украинская ДРГ» либо ещё находится на территории РФ, либо российские силовики ещё не завершили «зачистку» района.

Российские военные телеграм-каналы со ссылкой на свои источники сообщают, что основная часть «украинской ДРГ» ушла за пределы госграницы. Но россияне пока еще продвигаются по населенным пунктам, поскольку "диверсанты" могут оставаться в домах.

При этом, по их заявлению, российские силы пока на зашли на разрушенный во время атаки пограничный пункт в Грайворонововском районе.

Другие российские паблики вчера вечером сообщали, что российские подразделения все ещё ведут бои и зачистку в Козинке и Глотово.

Анализируя информационный эффект от атаки, российские телеграмм-каналы пишут, что Украина за прошедшие сутки полностью сместила информационные акценты с Бахмута на действия в Белгородской области. Тем более, что в информполе Россия начались традиционные разборки на тему «кто виноват в том, что прорвали границу», «почему проспали атаку», «куда ушли миллиарды на обустройство границы», в которые уже включились Евгений Пригожин и близкие к нему блогеры и телеграмм-каналы.

Детальнее в ситуации мы разбирались здесь.

08.39 Власть Путина стабильна, а публичные разногласия по поводу войны не составляют угрозу для системы. Так считает глава немецкой разведки BND Бруно Каль.

Судя по всему, Каль подразумевал критику Пригожина в адрес российского военного руководства.

"Несмотря на отдельные случаи выражения критики - например, в отношении поставок боеприпасов - нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается", - заявил он, однако добавил, что такой сценарий не исключается.

Но на данный момент "мы не видим никаких трещин в системе Путина"-

Кроме того, в долгосрочной перспективе Россия по-прежнему способна вести войну, набирая новых солдат. То же касается и области вооружения и боеприпасов.

"Так что о слабости, или о том, что действиям России может прийти конец, речи идти не может. Действительно, существуют уязвимости и неожиданности - например, в отношении эффективности вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и организовывать сопротивление, то стратегия Путина, подразумевающая ставку на долгосрочную перспективу и массу, может увенчаться успехом", - заявил Каль.

08.25 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. За сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районе Масютовки. На Лиманском направлении - у Белогоровки.

Бои за Бахмут продолжаются.

На Авдеевском направлении противник пытался атаковать Новокалиново, Северное, Водяное и Первомайское.

Отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки.

08.00 "Бахмута больше нет": New York Times публикует видео руин города, снятые с беспилотника. Там запечатлены сожженные здания, разрушенные школы и покрытые воронками парки.

На одном из видео есть несколько оставшихся мирных жителей, которые двигались по руинам, пытаясь найти безопасный путь.

Также показали остатки уцелевшего мурала на стенах многоэтажки, который нарисовали еще в 2020 году.

Ранее фресок здесь было несколько: на одной мать с ребенком на руках, на другой - отец с сыном на плечах, играющим с игрушечным самолетом на фоне ясного неба.

Первый мурал исчез вместе со зданием, на котором он был. "В пятницу стена с изображением отца и сына еще стояла. Но, когда дрон пролетел, прямо перед зданием... раздался взрыв", - пишет издание.

В статье не говорится, остаются ли украинские военные в Бахмуте.

07.41 "Институт изучения войны" (США) публикует карту предполагаемых границ "добровольческого" рейда в Белгородской области (помечены синим).

Организация считает, что подтвержденным можно считать занятие села Козинка в 600 метрах от границы с Сумской областью.

При этом заявления о захвате сел Глотово и Гора Подол (3 км и 5 км от границы) пока ничем не подтверждены, хотя есть заявления о то, что РДК и "Легион Свобода России" оперируют в этих районах.

"Институт" пишет, что, по ряду данных, отряд действует в составе двух танков, БТР и еще девяти бронемашин.

Судя по карте, атака произошла западнее российских полос укреплений, известных как "зубы дракона".

07.26 В Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция" - то есть бои с вооруженными группами, вошедшими из Украины.

Это следует из заявления губернатора Белгородской области Гладкова.

По его словам, "продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами".

Также он не советует уехавшим жителям не возвращаться пока в свои дома.

"Есть информация о том, что в тех населённых пунктах, в которые зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти", - заявил Гладков.

"Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждём завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", - добавил он.