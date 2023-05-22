Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян (по крайней мере так официально утверждают в Киеве) в Белгородскую область РФ.

Начались там бои с утра и продолжаются к моменту публикации этой статьи.

Что там происходит и какое имеет значение - разбиралась "Страна".

Бои в Белгородской области. Хроника событий

Утром 22 мая украинские телеграм-каналы сообщили о начале наступления подразделений из числа россиян, воюющих за Украину, на территорию Гайворонского района Белгородской области.

В пабликах "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" (далее - РДК и ЛСР) вышли посты с призывами к жителям российского пограничья "оставаться дома и не оказывать сопротивление".

Было опубликовано и видео с передвижением украинской военной техники - сперва без четкой привязки к какой-то локации. Но позже украинские источники сообщили, что идет бой у КПП "Грайворон" в селе Козинка, который граничит с Украиной в Сумской области.

Затем это подтвердили ресурсы РДК и ЛСР, а также с российской стороны. Появилось и видео.

По данным российских пабликов, на контрольный пункт Грайворон вошла украинская бронетехника в составе танка Т-72, двух единиц HMMWV, Cougar и КрАЗ. Пограничники, по их утверждению, отошли на "ранее оборудованные рубежи обороны".

По данным украинских пабликов, КПП в Грайвороне был уничтожен артиллерийским огнем перед заходом туда боевой техники.

Тем временем "Легион Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль Козинку. Но каких-то подтверждений этому - вроде флагов на администрации или убедительных видео из села не публиковали.

Российский оппозиционер Илья Пономарев в комментарии "Стране" подтвердил, что "Легион Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" проводят разведку боем в Белгородской области.

"Проходит первая совместная операция Легиона и РДК. Сейчас они ведут наступление на Белгород. В данный момент идет бой у Гайворон. Цель операции — разведка боем, но может и далеко пойдут", — заявил нам Пономарев.

События развивались стремительно, рейд распространился, судя по данным региональных телеграм-каналов, на соседние населенные пункты.

Местные жители сообщили, что в районе Козинки, Горы-Подол и Глотово идет бой, а из первого населенного пункта ведется эвакуация.

Из постов белгородцев следовало, что "украинская ДРГ" находится в Доме культуры в селе Гора-Подол (северо-восток от Козинки), по ней ведут огонь российские военные.

Жители Грайворона Белгородской области засняли звуки взрывов рядом с городом.

Над районом замечены были российские вертолеты.

Гайворон начали покидать местные жители.

МВД Белгородской области ввело план "Эдельвейс", объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.

По данным на 16:50, был ранен заместитель главы администрации города Грайворон, также ранения получили два сотрудника МЧС, сообщили российские СМИ.

Последняя информация по теме группировалась вокруг того, что бои идут в районе приграничной Козинки, где россияне атакуют зашедшую из Украины группу, подтягивая тяжелую технику. Это данные российских телеграм-каналов. Они же сообщают о якобы 39 убитых "диверсантах" и пленных среди них. Но видеоподтверждений этого пока нет.

"Русский добровольческий корпус" выкладывает видео из лесистой местности на тему песни Егора Летова "Все идет по плану" ("у границы ключ переломлен пополам"). На видео - участники РДК, которые ранее были в мартовском рейде на Брянскую область (о чем мы еще скажем ниже).

По данным российских телеграмм-каналов это Денис Радонский (Кирилл Канахин) и Алексей Левкин.

Радонский-Канахин – это бывший российский актер и преподаватель йоги. Он снимался в таких сериалах, как "Глухарь". Но в 2018 году, после возбуждения дела за участие в акциях протеста, отправился в Украину и вступил в "Азов".

О Левкине (на видео - с большой бородой) российские телеграмм-каналы пишут, что он известен как участник блэк-метал-группы ультраправого направления M8L8TH (расшифровывается как «Молот Гитлера»).

Что говорят власти Украины и России

Официально в России долгое время не комментировали прорыв, о котором с утра писали украинские паблики. Губернатор Белгородской области Гладков сообщил лишь о ракетном ударе по Грайворонскому району и работе ПВО, а также повреждениях от обломков сбитых ракет. Также чиновник отметил, что на регион "идет массированная информационная атака".

Впрочем, затем он подтвердил случившееся.

"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", — сообщил Гладков.

Ближе к вечеру он заявил, что на территории региона ввели режим контртеррористической операции.

Спикер Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что "цель диверсий — отвлечь внимание от Артемовска (Бахмута - Ред.), минимизировать политический эффект от потери города Киевом".

Украина официально признала эти события. Но, судя по комментариям, отстраняется от них, говоря, что атаку ведут независимые от Киева российские добровольцы.

"Легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области для строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины", - заявил спикер ГУР Андрей Юсов. По его словам, в операции принимают участие "исключительно россияне".

В Офисе президента заявили, что Украина "не имеет непосредственного отношения" к происходящему в Белгородской области.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках... Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Такой подход вполне понятен - с Запада ранее неоднократно звучали сигналы, что не одобряют атак на российскую территорию в границах 1991 года. И поэтому Украина представляет это, как действия "российских партизан", а следовательно - "внутреннее дело России".

Что означает "белгородский рейд"?

Пока эта атака не выглядят как анонсированное наступление Украины, в том числе и на Белгород, которое ранее часто прогнозировали в РФ. Она больше похожа на события в Брянской области 2 марта, куда вошел отряд РДК, "навел шороху" и отступил назад, в Украину.

Только в этот раз акция вышла гораздо масштабнее. И в ней участвовала еще одна организация - "Легион Свободная Россия".

Аналогично РДК, он состоит из россиян, которые воюют за Украину. Но между организациями есть идеологическая разница. По крайней мере так говорит экс-депутат Госдумы, ныне поддерживающий Киев, Илья Пономарев.

В "Свободной России" воюют как "монархисты-имперцы", так и сочувствующие либеральной оппозиции РФ (их, как считается, курирует как раз Пономарев), а в "Русском добровольческом корпусе" - преимущественно ультраправые (об их лидере Денисе Капустине, который участвовал в рейде по Брянской области, "Страна" уже рассказывала).

В этом контексте интересно, что 17 мая РДК и ЛСР опубликовали в Киеве совместное фото своих лидеров, уже упомянутого Капустина и представляющего "Легион" бойца с позывным "Цезарь" (настоящее имя - Максимилиан Андронников, по данным российских оппозиционных СМИ, в РФ он входил в право-монархическую организацию "Имперский легион").

Причем фото то было сделано на Рыбальском острове, около местной достопримечательности - эсминца "Железняков" в парке Моряков. Рядом с которым, к слову, расположена штаб-квартира Главного управления разведки Украины, которое, по слухам, и курирует российские подразделения, воюющие на стороне Украины.

"Цезарь" и Капустин у штаб-квартиры ГУР на Рыбальском острове

В сообщениях обеих организаций говорится о том, что они готовы отбросить разногласия и работать на "общее дело", результаты которого последуют уже скоро.

То есть, не исключено, что представители обоих добровольческих отрядов, укомплектованных россиянами, воюющими за Украину, в этот день имели некую встречу в Главном управлении разведки. И операция была запланирована уже тогда.

К слову, в предыдущий раз, во время "брянского рейда" украинское руководство поддерживало ту же линию, что и сейчас: на территорию РФ вошли сами россияне, которые хотят свергнуть режим Путина. И Украина здесь не при чем. Однако тогда же это прямо опроверг Капустин, заявив в интервью Файненшл Таймс, что рейд был осуществлен под согласованию с украинскими властями.

Да и вряд ли без прямой поддержки Украины, включая огневое обеспечение, предоставление бронетехники и разведданные, мог быть осуществлен нынешний прорыв.

Примечательно также, что рейд был осуществлен не со стороны Харьковской области (границу с которой россияне активно укрепляли), а со стороны Сумской. Вероятно здесь базировалось меньше российских войск, что и обнаружила украинская разведка. И потому именно здесь и был осуществлен прорыв и РФ вынуждена была перебрасывать подразделения из других районов. И за это время прорвавшаяся группа успела пройти достаточно далеко.

Каковы цели рейда?

Украина уже высказала свою позицию - российские добровольцы помогают Украине выстроить "зону безопасности", чтобы отодвинуть российские средства поражения от украинских границ и снизить эффективность обстрелов со стороны РФ. Сами они заявляют, что это начало "восстания против Путина".

Кремль же заявил, что эта операция - ответ на "взятие Бахмута" Россией.

Отметим, что той же версии придерживаются российские военные телеграм-каналы. Они пишут, что в Киеве пытаются перебить информационный эффект от Бахмута.

Еще одна версия, которая часто высказывается в России - идет "операция по дезинформации" с целью побудить российское командование перебрасывать под Белгород дополнительные подразделения с направлений, где ВСУ готовят главный удар.

Впрочем, может преследоваться и совсем другая цель - дискредитация российского военно-политического руководства ("не может защитить от войны даже Белгородскую область") и сеяние паники в РФ ("война может прийти в каждый дом").

Ранее бывший советник Банковой Алексей Арестович сообщал, что главной задачей ВСУ на первом этапе контрнаступления будет деморализация российской армии. Без решения этой задачи, считает он, успех контрнаступления может оказаться под вопросом.

Данная атака подходит пока больше под критерий "психической" - никаких значимых военных преимуществ она не дает. Но создает для российского зрителя картинку "лихости" ВСУ, которые уже заходят на территорию России - и "беспомощности" Кремля.

По сути на тот же эффект работают и все недавние события на территории России, связанные с ударом беспилотников по Кремлю или нефтебазам: влияние на ситуацию на фронте они имеют незначительное либо вообще нулевое, но, как предполагается, расшатывают нервы у российской аудитории и порождают вопросы к властям.

Что еще важного было сегодня

Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру.

Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны. И, судя по калькуляции от Воздушных сил, эта догадка небеспочвенная.

Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами "Шахид" по военным и инфраструктурным объектам.Были сбиты все беспилотники, а также четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555, пущенных с Каспия.

Остальные 12 ракет сбить не удалось.

Из тех последствий, которые были преданы официальной огласке:

- в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

- повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса.

- попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там изуродованы три здания.

- в Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. К слову, Синельниково после этого осталось без воды.

- пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице.

- зацепило 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.

Российское минобороны заявило, что било по аэродрому "Днепр", в ходе удара, как утверждается, "поражены ангары с вооружением, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет противника". Украина этого не подтверждала.

По ситуации на фронте - Генштаб ВСУ заявляет о боях за Бахмут, которые продолжаются. То есть сдачу города Украина по-прежнему опровергает. Замминистра обороны Анна Маляр заявила позже, что ВСУ продолжает контролировать "опрееленные объекты и частный сектор в районе "Самолет".

На Западе же оставление города уже допускают. Наемники "Вагнера", вероятно, захватили западные админграницы Бахмута, пишет "Институт изучения войны" в своей утренней сводке.

По мнению экспертов, украинские заявления о контроле "незначительной" части города - "молчаливое признание того, что российские силы взяли под контроль остальную часть западного и северо-западного Бахмута, если не всю".

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 21 мая, видно, как силы Вагнера поднимают флаги России и Вагнера над жилым домом в самой западной части Бахмута", - говорится в сводке.

При этом вероятный захват города не повлияет украинские контратаки к северу или югу от Бахмута. И не влияет на контроль Украины над коммуникационными линиями вокруг города.

Российские же военные телеграмм-каналы по-прежнему пишут, что "вагнеровцы" захватили весь город, а на днях были лишь атаки украинских сил на заправку на юго-западной оконечности Бахмута, которые, по их утверждению бои отбиты.

Также обсуждается версия о том, что объявление о взятии Бахмута было сделано 20 мая не столько в привязке к годовщине захвата Мариуполя (как многие предполагали), сколько в привязке к саммиту "большой семерки" в Хиросиме, куда в тот день приехал Зеленский. И там ему, а также Байдену, действительно много задавали вопросов о Бахмуте.

Тем временем, куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин продолжает заявлять, что с 25 мая и до 1 июня ЧВК завершит выход из Бахмута.

"Мы, как я и заявил вчера, передаем свои позиции министерству обороны и с 25 числа (мая - Ред.) покидаем зону боевых действий... С 1 июня ни одного бойца ЧВК Вагнер на переднем крае не будет, до тех пор, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и дообучение", - сообщил Пригожин.

В этом контексте он сказал, что "Вагнер" не будет в ближайшие два месяца вести наступательные действия. Это задача министерства обороны".

О выходе ЧВК из Бахмута Пригожин сообщил еще 20 мая - в день, когда он объявил о "взятии города".

При этом неизвестно, уйдет ли ЧВК в реальности - Пригожин и ранее, в начале мая, грозил покинуть позиции, но не делал этого. Он также заявил, что ему генштаб РФ пригрозил обвинением «в измене Родине», если он без приказа покинет позиции.

Кроме того, столь быстрый (в течение 5-10 дней) вывод «вагнеровцев» из Бахмута может привести к большим проблемам для российского командования в плане поиска резервов для удержания линии фронта, учитывая продолжение наступательных действий ВСУ на этом направлении.