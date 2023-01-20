США выделило Киеву новый пакет помощи. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 2,5 миллиардов долларов:

Об этом говорится на сайте Пентагона.

По данным американского минобороны, новый пакет помощи включает:

  • 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295000 патронами 25 мм;
  • 90 БТР Stryker с 20 минными установками;
  • 53 машины MRAP;
  • 350 бронеавтомобилей HMMWV;
  • 12 машин для транспортировки боеприпасов;
  • 22 тактические машины для буксировки вооружения;
  • 6 командно-штабных машин;
  • запчасти и ремонтное оборудование;
  • 8 ЗРК Avenger;
  • ракеты для NASAMS;
  • боеприпасы к HIMARS;
  • противорадиолокационные ракеты HARMs;
  • 20000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
  • приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;
  • около 2000 противотанковых ракет;
  • более 3 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;
  • подрывная техника для расчистки помех;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • приборы ночного видения;
  • дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS).

Всего Соединенные Штаты выделили Украине более 27,4 миллиарда долларов на безопасность с начала правления администрации Джо Байдена. С 2014 года США выделили более $29,5 млрд на безопасность помощи Украине и более 26,7 миллиарда долларов с начала жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года, добавили на сайте Пентагона.

Ранее сообщалось, что Польша объявила о выделении нового пакета помощи Украине. В него войдут советские зенитки С-60 1940-х годов.

Также мы писали, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

 

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