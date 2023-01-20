Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму около $2,5 млрд. Что в него вошло
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 2,5 миллиардов долларов:
Об этом говорится на сайте Пентагона.
По данным американского минобороны, новый пакет помощи включает:
- 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295000 патронами 25 мм;
- 90 БТР Stryker с 20 минными установками;
- 53 машины MRAP;
- 350 бронеавтомобилей HMMWV;
- 12 машин для транспортировки боеприпасов;
- 22 тактические машины для буксировки вооружения;
- 6 командно-штабных машин;
- запчасти и ремонтное оборудование;
- 8 ЗРК Avenger;
- ракеты для NASAMS;
- боеприпасы к HIMARS;
- противорадиолокационные ракеты HARMs;
- 20000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
- приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;
- около 2000 противотанковых ракет;
- более 3 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;
- подрывная техника для расчистки помех;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения;
- дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS).
Всего Соединенные Штаты выделили Украине более 27,4 миллиарда долларов на безопасность с начала правления администрации Джо Байдена. С 2014 года США выделили более $29,5 млрд на безопасность помощи Украине и более 26,7 миллиарда долларов с начала жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года, добавили на сайте Пентагона.
Ранее сообщалось, что Польша объявила о выделении нового пакета помощи Украине. В него войдут советские зенитки С-60 1940-х годов.
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