США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 2,5 миллиардов долларов:

Об этом говорится на сайте Пентагона.

По данным американского минобороны, новый пакет помощи включает:

59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295000 патронами 25 мм;

90 БТР Stryker с 20 минными установками;

53 машины MRAP;

350 бронеавтомобилей HMMWV;

12 машин для транспортировки боеприпасов;

22 тактические машины для буксировки вооружения;

6 командно-штабных машин;

запчасти и ремонтное оборудование;

8 ЗРК Avenger;

ракеты для NASAMS;

боеприпасы к HIMARS;

противорадиолокационные ракеты HARMs;

20000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;

около 2000 противотанковых ракет;

более 3 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;

подрывная техника для расчистки помех;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения;

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS).

Всего Соединенные Штаты выделили Украине более 27,4 миллиарда долларов на безопасность с начала правления администрации Джо Байдена. С 2014 года США выделили более $29,5 млрд на безопасность помощи Украине и более 26,7 миллиарда долларов с начала жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года, добавили на сайте Пентагона.

Ранее сообщалось, что Польша объявила о выделении нового пакета помощи Украине. В него войдут советские зенитки С-60 1940-х годов.

Также мы писали, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи.