США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием.

Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.



"Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент", - заявила она журналистам.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал президенту США, что Берлин готов дать разрешение на отправку в Украину танков Leopard только в том случае, если США отправят танки Abrams.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.