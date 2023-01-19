Президент Владимир Зеленский раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за сдержанную позицию по поставкам танков Украине.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу ARD в четверг, 19 января.

Президент прокомментировал позицию канцлера Германии Олафа, согласно которой ФРГ согласится разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams.

"Так делать нельзя - говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я", - сказал Зеленский.

Также он негативно оценил позицию Шольца, который сказал, что не собирается делать односторонних шагов в поставках танков, а будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и с НАТО в целом.

"Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать "нет", а не говорить, что кто-то еще не готов", - заявил он.

"Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам", - добавил Зеленский.

Напомним, что накануне Олаф Шольц публично уклонился от ответа на вопрос, разрешит ли Берлин поставки танков Leopard в Украину.

Ранее мы писали, что сегодня парламент Германии отложил голосование в поддержку передачи танков Leopard в Украину.