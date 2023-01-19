"Так делать нельзя". Зеленский раскритиковал канцлера ФРГ за позицию по вопросу поставок танков Leopard
Президент Владимир Зеленский раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за сдержанную позицию по поставкам танков Украине.
Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу ARD в четверг, 19 января.
Президент прокомментировал позицию канцлера Германии Олафа, согласно которой ФРГ согласится разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams.
"Так делать нельзя - говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я", - сказал Зеленский.
Также он негативно оценил позицию Шольца, который сказал, что не собирается делать односторонних шагов в поставках танков, а будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и с НАТО в целом.
"Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать "нет", а не говорить, что кто-то еще не готов", - заявил он.
"Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам", - добавил Зеленский.
Напомним, что накануне Олаф Шольц публично уклонился от ответа на вопрос, разрешит ли Берлин поставки танков Leopard в Украину.
Ранее мы писали, что сегодня парламент Германии отложил голосование в поддержку передачи танков Leopard в Украину.