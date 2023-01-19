Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине более 100 танков в этом году, если будет согласие правительства. Речь идет о Leopard 2, отремонтированных Leopard 1 и британских Challenger 1.

Об этом пишет Handelsblatt.

Такая передача может быть осуществлена без ущерба обороноспособности бундесвера, сообщили источники издания в промышленных кругах.

Хотя Украина уже получает от Британии Challenger 2, танки первой модели также актуальны, пишет издание.

В частности, обе модели будут иметь одинаковое основное орудие, что упростит снабжение боеприпасами и логистику.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин пообещал "давить на немцев", чтобы склонить их к передаче Украине танков Leopard.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц согласен передать танки, но лишь при условии, если США также пойдут на такой шаг. США же отказываются предоставлять Украине свои "Абрамсы", ссылаясь на то, что это чрезвычайно сложные и требовательные машины.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.