В четверг, 19 января, в Украине идет уже 330-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 18 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

19 января

09:10 Видео канала "Аль-Джазира" из Бахмута. Журналисты засняли прилет по дому.

08:57 Франция рассматривает возможность отправки в Украину танков Leclerc, пишет американская газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.

Это может быть сделано, "чтобы дать Берлину общий повод для поставок танков".

"Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", - заявил источник.

Ранее немецкая газета Bild сообщала о разговоре канцлера Германии Шольца с президентом США Байденом. Шольц заявил, что готов открыть поставки "Леопардов" Украине только вместе с американскими "Абрамсами", на что Штаты ответили отказом.

Основное условие Германии - поставка танков должна быть решением всего НАТО и другие страны Альянса также должны отправить Украине своим модели основных боевых танков.

08:46 Россия, вероятно, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украине, сообщает британская разведка.

В конце декабря 2022 года на снимках были видны Т-14 на полигоне на юге России. Это случилось после того, как проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовятся к развертыванию. Однако неясно, перевезла ли Россия этот тип танков в Украину.

В Минобороны Британии считают, что любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России.

"В течение одиннадцати лет разработки программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах", - считают в британской разведке.

Дополнительным вызовом для России является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.

"Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях", - считают в Лондоне.

Разведка отмечает, что танков произведено, вероятно, только в нескольких десятках, а командиры "вряд ли будут доверять машине в бою".

08:30 Информация от губернаторов по обстрелам на это утро.

Днепропетровская область:

Ночью россияне ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району. В Червоногригоровскую и Марганецкую громады прилетело более 30 снарядов. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Запорожская область:

За сутки зафиксировано 153 обстрела 17 населенных пунктов области. Зафиксировано 28 сообщений о разрушениях.

Ночью россияне ударили по Матвеевской громаде, звуки взрывов слышали жители Запорожья. Ракета С-300 упала в поле, от взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна.

Николаевская область:

В течение прошлых суток россияне дважды ударили из артиллерии по акватории и береговой полосе Очаковской громады, пострадавших нет.

Донецкая область:

За прошлые сутки в результате российских обстрелов ранены четверо мирных жителей: в Авдеевке, Хромовом, Ивановском и Часовом Яру.

08:25 Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в этом году город не будет заниматься местами для крещенских купаний.

Традицию нырять в прорубь на Крещение, которое отмечается сегодня, он назвал "безобразием". И предложил желающим совершать купания на свое усмотрение.

"Можете хоть утопиться", - заключил градоначальник.

08:10 Немецкая газета Bild выпустила сразу две публикации о том, готова ли Германия поставлять танки "Леопард" Украине.

В первой говорится, что во вторник канцлер Олаф Шольц позвонил президенту США Джо Байдену. И, по информации Bild, "ясно дал понять свою позицию "основные боевые танки только вместе".

На следующий день Шольц провел заседание правительства, где проинформировал министров о телефонном звонке.

Канцлер на этом заседании заявил то же самое: что Германия готова отправить боевые танки в Украину и позволить европейским союзникам сделать то же самое - но если Америка сама также отправит Киеву танки Abrams. И пока Байден сделать это отказался (и вчера это официально подтвердили США).

При этом во второй публикации говорится, что согласие Германии на поставку танков Украине становится все более вероятным.

Давление со стороны США усиливается, и канцелярия Шольца работает "в очень узком кругу и в условиях строжайшей секретности" над разработкой плана поставок.

Обсуждаются различные варианты:

- общее согласие на передачу танков Украине

- зеленый свет на поставку Leopard 2 из Польши и других стран ЕС

- лицензия на экспорт до 100 старых немецких танков Leopard 1 со складов отрасли.

Возможна и комбинация вариантов, сказал Bild член Бундестага.

В промышленных кругах Германии говорят, что по крайней мере 88 старых танков Leopard 1 могут быть введены в строй в течение трех месяцев.

07:50 Киев и Одесса сегодня с утра вернулись к графикам стабилизационных отключений света, сообщила ДТЭК.

В Одессе при этом ночью с полуночи до 7 часов утра будут применяться параллельно и экстренные отключения.

При этом в Днепре ещё пока графики отключений не действуют.

06:55 Сводка украинского Генштаба на утро 19 января.

ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов:

- Белогоровка Луганской области

- Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

Александро-Шультино находится около Константиновки, у трассы, ведущей на Головку и Торецк. Ранее в этом районе россияне атаковали Предтечино.