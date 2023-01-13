Запад приступил к подготовке Украины к весеннему наступлению россиян. Союзники осознают, что у Киева есть небольшое временное окно для подготовки.

Об этом пишет New York Times.

Ранее главком Залужный заявлял, что Украина нуждается в 300 тяжелых танках западного образца и около 600 единицах другой бронетехники. Газета пишет, что, возможно, "сейчас мы наблюдаем первый этап выполнения указанного запроса".

Но, судя по всему, поставки готовятся не только для отражения российской атаки. Высокопоставленный военный представитель НАТО заявил изданию, что на востоке Украины следует изменить баланс сил. Для этого необходима отправка достаточного количества современных танков и других боевых машин - без чего Украина вряд ли сможет отвоевать значительные территории.

Издание пишет, что большая часть имевшейся украинской техники "была уничтожена или измотана месяцами боев", а боеприпасы, которые несовместимы с западными калибрами, заканчиваются.

Западная разведка сообщает, что сама Украина готовится наступать либо зимой, либо "после грязного весеннего сезона", в то время как Россия готовится наступать весной.

По данным западной разведки, Украина не хочет, чтобы противник "перевел дух" к моменту начала интенсивного раунда боевых действий.

Ранее Bloomberg писал, что пока на востоке Украины невозможно наступление ни одной из сторон из-за морозов.

А Генштаб ВСУ заявил, что угроза наступления РФ с территории Беларуси будет сохраняться в течение года.

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