На востоке Украины невозможно наступление ни с российской, ни с украинской стороны из-за сильного похолодания.

Об этом пишет Bloomberg.

Хотя почва и промерзла, что позволяет нарастить применение тяжелой техники, но мороз негативно сказывается на работе БПЛА.

Из-за холода батареи беспилотников и радиостанций приходится заряжать вдвое чаще, а плохая видимость не дает использовать БПЛА для разведки и наведения артиллерии.

Ранее сообщалось, что угроза наступления РФ с территории Беларуси будет сохраняться в течение года, по данным Генштаба ВСУ.

Также мы писали, что аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон считает, что Украина собирает войска для нового большого контрнаступления к морю этой зимой.

Кроме того, сообщалось, что в Европе оценили потери армии России и ждут нового "кровавого наступления" уже весной.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.