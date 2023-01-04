Российские потери убитыми составляют не менее 60 тысяч человек, около 250 тысяч российских военных неспособны к ведению боя.

Такие данные опубликовал командующий военной миссией ЕС адмирал Эрве Блежан в своем докладе для парламента Франции, сделанном в ноябре, но опубликованном сейчас.

Основные тезисы доклада, касающиеся Украины:

"По нашим наиболее достоверным оценкам, по меньшей мере, 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя". "Россия потеряла 60% своего танкового арсенала, а также 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей. Поэтому сейчас она использует зенитные ракеты для поражения наземных целей, с соответствующими проблемами с точностью, и рассчитывает на поставку оборудования из Ирана или Северной Кореи". "Если не будет сюрприза (которого не будет со стороны Украины) в плане переговоров, весной произойдет кровавое наступление (россиян)". "Украине для успешного противостояния нужно три новых корпуса по 75 тысяч солдат". "Более чем когда-либо это война на истощение, и украинцам нужна наша поддержка в восстановлении их жизненных сил, ремонте или замене их оружия и поврежденного или уничтоженного оборудования. А также Украине нужно иметь возможность продолжить восстановление присоединенных территорий". "На помощь Украине ЕС выделил 0,05% своего ВВП по сравнению с 0,07% у США. Таким образом является ложным нарратив, что американцы помогают Украине больше, чем Европа".

Как писала "Страна", по данным главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, весной Украина планирует серьезное наступление, бои в марте будут самыми жаркими.

Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.