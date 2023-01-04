Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил новые условия Украины для завершения войны. Помимо вывода российских войск на границы 1991 года, это - вернуть украинцам украденные у них квартиры и дома в Крыму, а также выдать авторов вторжения в Украину.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Никто не будет останавливаться… Пока россияне не убегут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов "СВО"/военных преступников, не выучат смысл понятия "международное право", - написал Подоляк.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Киева и Вашингтона совпадает видение насчет окончания войны. Он также анонсировал "важные события", которые ждут Украину впереди.

По данным главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, весной Украина планирует серьезное наступление, а бои в марте будут самыми жаркими.

Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.