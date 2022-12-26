В МИД Ирана отреагировали на призыв советника главы Офиса президента Михаила Подоляка уничтожать иранские заводы по производству дронов и арестовывать поставщиков беспилотников.

Заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Обвинения одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства. Вновь подчеркиваю: мы не принимаем участия в конфликте в Украине и готовы помочь решению кризиса и установлению мира в этой стране. Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила, и возлагаем ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на правительство Украины", - сказал он.

Напомним, 24 декабря Подоляк написал в Twitter: "Иран, планирующий увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт "международных санкций"… Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков…".

Ранее мы разведка Израиля сообщала, что Иран планирует углубить и расширить поставки передового оружия в Россию.

Также сообщалось, что РФ хочет заключить соглашение с Ираном о военном сотрудничестве, по данным министра обороны Великобритании.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

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