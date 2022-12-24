Чтобы прекратить поставки оружия из Ирана в Россию, нужно навсегда отказаться от алгоритма "неработающих санкций" и "недействующих резолюций ООН".

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттер.

"Иран, планирующий увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт "международных санкций", - считает Подоляк.

По его мнению, важно отказаться от концепции "неработающие санкции", "недействующие резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам - уничтожению производств и арестам поставщиков.

Напомним, израильская разведка предупредила, что Иран намерен расширить поставки передового оружия в Россию для использования в войне против Украины. По ее данным, Тегеран пытается сохранить это в тайне. Кроме того, Иран пытается нарастить свой ядерный потенциал.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский ночью с 21 на 22 декабря выступил в Конгрессе США. Там он заявил, что союзником России против Украины стал Иран, чьи дроны наносят удары по украинской инфраструктуре. В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани раскритиковал такое заявления Зеленского.