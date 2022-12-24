Иран пока так и не решился передать России баллистические и крылатые ракеты. Причина - боязнь жестких международных санкций.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times.

"Как только РФ выпустит первые ракеты, международное санкционное давление на Иран резко усилится", - убежден Буданов.

При этом, Россия еще летом приобрела у Ирана 1 700 дронов-камикадзе Shahed, которые отдельными партиями доставляются в Москву. Пока использованы только 540 из них.

Тем временем израильская разведка предупредила, что Иран намерен расширить поставки передового оружия в Россию для использования в войне против Украины. По ее данным, Тегеран пытается сохранить это в тайне. Кроме того, Иран пытается нарастить свой ядерный потенциал.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ночью с 21 на 22 декабря выступил в Конгрессе США. Там он заявил, что союзником России против Украины стал Иран, чьи дроны наносят удары по украинской инфраструктуре. В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани раскритиковал такое заявления Зеленского.