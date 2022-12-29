У США и Украины совпадает видение насчет окончания войны.

Об этом заявил в интервью Наталье Мосийчук глава Офиса президента Андрей Ермак.

"С американцами у нас стопроцентное понимание того, что такое мир, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Никаких компромиссов с Путиным в отношении независимости, территориальной целостности, суверенитета не будет. Не будет Минска-2, Нормандских договоренностей. Для них это очень важно. Эта тематика проговаривалась в Конгрессе. Я почувствовал, что для демократов и республиканцев это очень чувствительный вопрос - чем должна закончиться эта война. Главный наш партнер думает с нами одинаково и планирует свои шаги исходя из этой философии", - заявил Ермак.

На днях Ермак анонсировал некий "переломный момент", который ждет Украину впереди. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Правда, потом чиновник исправил пост и поменял "переломный момент" на "важные события".

А в середине декабря советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом пока не видит момента для начала мирных переговоров по Украине.