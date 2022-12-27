Президент России Владимир Путин, который недавно впервые назвал войной российскую "спецоперацию", заявил о готовности к переговорам по Украине "со всеми с участниками этого процесса".

Об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин", вышедшей 25 декабря.

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", - заявил российский президент.

Американский Институт изучения войны (ISW) анализирует заявление президента РФ.

По мнению американских экспертов, многие ошибочно восприняли эту фразу как готовность договариваться с Украиной.

Но "обсуждение Путиным переговоров было сосредоточено на дискуссиях с Западом, а не с Украиной, и отражает его постоянные обвинения в том, что Украина является просто пешкой Запада без реального участия", полагают в Институте.

Более того, в том же интервью российский президент заявил, что у России нет другого выбора, кроме как "продолжать защищать своих граждан", то есть вести войну в Украине.

Эксперты считают, что Путин "по-прежнему желает преследовать свои максималистские цели".

Напомним, ранее в США заявили, что Путин не отказался от своих стратегических целей в Украине.

Также сообщалось, что в начале декабря в Кремле заявили, что не видят перспектив для переговоров с Украиной и будут продолжать войну.