Президент России Владимир Путин не отказался от своих стратегических целей путем захвата большей части Украины и свержения киевского режима.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль на брифинге.

Также он сообщил, что Пентагон считает наиболее приоритетной поставку Киеву управляемых ракет GMLRS, которые применяются с помощью РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS.

В американском военном ведомстве надеются, что это позволит Украине сдержать продвижение войск РФ.

Максимальная дальность ракет GMLRS составляет около 60 км.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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