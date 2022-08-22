Прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на данный момент не являются реальными.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов в интервью Financial Times.

По его словам, для встречи Путина и Зеленского нет "практической платформы".

"Нет никакой практической платформы для проведения этой встречи", - говорит Гатилов.

Гатилов заявил, что Москва и Киев были "очень близки" к достижению соглашения о прекращении конфликта во время переговоров в апреле, и обвинил США и союзников по НАТО в том, что они оказывали давление на Украину, чтобы она отказалась от переговоров.

Отдельное внимание в своем интервью он уделил роли главы Турции Тайипа Эрдогана, отметив, что он прилагает все усилия для содействия диалогу.

"Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет найти дипломатическое решение", - сказал Гатилов.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш согласны с тем, что ситуация в Украине должна быть урегулирована за переговорным столом.

Также "Страна" рассказывала о намерении Эрдогана организовать встречу Зеленского с Путиным. В то же время Зеленский назвал одно условие для старта мирных переговоров с Россией: российские войска должны покинуть захваченную территорию Украины.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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